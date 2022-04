Přišel čas mravenců: Skořice jim zabrání vstupu do domácnosti

Zaútočili na vaši domácnost mravenci? Zbavte se jich jednou provždy! Máme pro vás účinné tipy, jak se jich zbavit přírodní cestou. Jedním z nich je použití voňavé skořice.

Mravenci jsou v přírodě velmi užiteční jako odklízeči odpadu. Když však proniknou do našich domovů nebo tropí škody na zahradě, jde prospěšnost stranou a je nejlepší se jich co nejrychleji zbavit. Nezvané hosty je naštěstí možné jednou provždy odradit, a to i bez použití chemikálií.

Nevítaná návštěva přichází dvakrát do roka

Činorodí mravenci útočí na naši domácnost ve dvou vlnách. Na jaře se dostávají do obytných prostor většinou černí mravenci, kteří se obvykle shlukují pod fasádou, podél oken nebo u dveří. Jakmile dostanou od prvních průzkumníků signál, že je na nalezeném místě teplo a dostatek jídla, objeví se jich stovky. Podzim je období červených mravenců, tzv. faraonů, kteří se chtějí u vás doma spíše jen ohřát.

Skořice je právem považována za repelent proti veškerému hmyzu, takže dokáže s přehledem zahnat i mravence. Zdroj: shutterstock.com

Předcházejte situaci

Vždy je dobré začít prevencí, proto utěsněte všechny okenní a dveřní škvírky, které mravencům umožňují volný průchod k vám domů. Když už nastane tato situace, začněte s bojem proti nim co nejdříve. Mravenci nejsou nebezpeční, ale když se vám dostanou do domu, mohou vám opravdu zkazit náladu. Obzvláště pokud je hnízdo i s královnou uvnitř, protože pak mohou mravenci ovládnout všechny místnosti vašeho interiéru, včetně stropů. Co na ně nejlépe zabírá?

Vůně skořice je pro mravence neúnosná

Skořice je aromatická kůra skořicovníků, stálezelených tropických stromů. Je známá svými léčebnými účinky a vyrábějí se z ní různé silice, tinktury a oleje. Má kořenně nasládlou chuť a příjemnou nezaměnitelnou vůni, což způsobuje sloučenina cinnamaldehyd, kterou obsahuje. Skořice je právem považována za repelent proti veškerému hmyzu, takže dokáže s přehledem zahnat i mravence. Tento hmyz má totiž vysokou čichovou kapacitu a nesnáší silnou vůni tohoto koření. Jakmile jej mravenci ucítí, prchají.

Jak skořici použít

Stačí dát trochu skořice ke vchodu do domu a do míst, ze kterých mravenci do domu vnikají, jedná se hlavně o okna a dveře. Můžete použít i 1/2 lžičky skořicového esenciálního oleje, kterou rozmícháte v šálku vody. Do vzniklé směsi namočte vatový tampón a přetřete jím všechny místa, kde se mravenci vyskytují. Postup opakujte několikrát denně, dokud mravenci zcela nezmizí.

Bílý ocet mravence dezorientuje

Podobný účinek má i bílý ocet, který je díky své silné vůni považován také za výborný repelent. Jeho silné aroma totiž překryje pachové stopy mravenců, kteří jsou zmatení a ztrácejí směr. Smíchejte v poměru 1:1 bílý ocet a horkou vodu do rozprašovače, směs protřepejte a nastříkejte na inkriminovaná místa. Aplikaci opakujte 2 až 3krát denně.

Esenciální olej z máty peprné odpuzuje

Máta peprná je další z přírodních repelentů, které dokonale fungují proti hmyzu. Smíchejte asi 15 kapek esenciálního oleje máty se 2 šálky vody a směs nastříkejte na zasažené oblasti.

Sladká jedlá soda naláká

Jedlá soda mravence zahubí, když ji pozřou ve větším množství. Mravenci se jí instinktivně vyhýbají. Tuto metodu lze využít i na zahradě.

Proso je fungující záhada

Tak tuhle metodu využívali naši předkové už odpradávna! Stačí jen nasypat proso okolo mraveniště. Jak přesně proso proti mravencům funguje, zatím odborníci nezjistili. Jsou na to tři teorie. Buď mravencům proso nevoní, nebo obilná zrna po nabobtnání ucpou mravenčí chodbičky. A ta třetí? Poté, co mravenci proso pozřou, zabije je bobtnání.

Dětský pudr odláká i likviduje

Jde o další netoxickou látku, která zabírá. Když pudrem mravence přímo posypete, ucpete jim póry na povrchu těla. Jako výstrahu můžete pudr nasypat na místa výskytu mravenců, což nebude krutá likvidace, jen to mravence odpudí.

Zdroje: www.pasti.cz, www.prirodajelek.cz, www.biolekar.cz