Proč dát rifle a tričko přes noc do mrazáku? Na co dalšího mrazák ještě využít

Mrazák využíváme denně. Skvěle uskladní a zakonzervuje přebytečnou úrodu i nedojedená jídla nebo potraviny před vypršením lhůty minimální trvanlivosti. Věděli jste však, že minusové teploty svědčí nejen potravinám? Jaké jiné využití má mraznička?

Různé spotřebiče se dají využívat také jinak, než na co jsou původně určeny. Pračka skvěle vyčistí okurky, myčka vypere psí vodítka nebo smetáček s lopatkou a trouba zavaří letní úrodu. Podobně je na tom i mraznička. Na co všechno se dá využít a co uložit do -18 °C?

1. Otevřete zapečetěnou obálku

Zalepili jste obálku, ale zapomněli jste do ní dát další potřebný dokument? Pokud to byla poslední obálka v domě, může vám tato chyba zkazit náladu na celý den. Naštěstí vám pomůže mraznička. Obálku vložte do sáčku na zip a dejte ji do mrazáku na 1 až 2 hodiny. Po uplynutí této doby ji lehce otevřete tupým nožem nebo otvírákem na dopisy. Jakmile se obálka ohřeje, znovu lepidlo rozetřete a obálku uzavřete.

Před zapálením vložte nové svíčky, které nejsou ve skle, na jeden den do mrazničky. Zdroj: Enjoy The Life / Shutterstock.com

2. Delší životnost svíček

Před zapálením vložte nové svíčky, které nejsou ve skle, na jeden den do mrazničky. Chlazený vosk hoří pomaleji, a proto vám vydrží déle. U některých produktů tato metoda pomůže i proti nepříjemnému odkapávání vosku.

3. „Vyperte" si džíny

Zapomněli jste si vyprat džíny, které jsou načichlé například kouřem? Dejte je do plátěného sáčku a vložte na noc do mrazu. Podle laboratorních experimentů se na několik týdnů nošených a pak zmrazených kalhotách našlo zhruba jen takové množství škodlivých mikroorganismů, jako na čerstvě vypraných. Džíny si také zachovají původní barvu a tvar.

4. Boty

Mráz zahubí také bakterie, jež způsobují zápach v botách. Stačí, když obuv vložíte do sáčku a ten dáte na noc do mrazničky. Pokud máte boty, které jsou vám těsné, zkuste do nich nasoukat sáček s vodou a dát je do mrazu. Jakmile voda zmrzne, zvětší svůj objem a obuv se tak roztáhne.

5. Zabijte roztoče a červotoče

Málokterý organismus dokáže přežít -18 °C. Díky tomu skvěle vydezinfikujete plyšáky, polštáře, peřiny nebo povlečení. Mráz účinně působí i na starý nábytek, který je napadený červotočem. Pokud máte doma malou skříňku po babičce, dejte ji na pár týdnů do mrazničky.

Plyšové hračky i lůžkoviny můžete vystavit teplotám pod bodem mrazu. Ideálně až na 48 hodin. Zdroj: Nataly Tatarinova / Shutterstock

6. Pryč se statickou elektřinou

Neradi nosíte některá trička nebo svetry, protože vám z nich doslova stojí vlasy na hlavě? Nemusíte je vyhazovat. Statickou elektřinu účinně odstraní mráz. Oblečení vložte do sáčku a dejte ho na noc do mrazničky.

7. Prodlužte životnost kosmetiky

Máte doma přírodní kosmetické produkty, které ale používáte jen občas? Zabraňte jejich zkažení tím, že je dáte do mrazáku. Do mrazu také můžete uložit rtěnky, jež používáte jen při zvláštních příležitostech.

