Jak na muškáty plné květů: Použijte kelímkovou metodu našich babiček

Muškáty zdobí parapety každé léto a bývají nejen ozdobou, ale také velkou chloubou. Ještě před několika desítkami let ženy obdivovaly vodopády bohatě kvetoucích muškátů v magazínech z Rakouska nebo Švýcarska. Umíte pěstovat muškáty? Víte, jaké triky se používají k bezchybnému množení oblíbených pelargonií?

Zdroje: svetkreativity.cz, cs.wikipedia.org, www.ceskestavby.cz

Muškáty známé i neznámé

Muškáty čili pelargonie vážně není těžké pěstovat, ale faktem zůstává, že ne každému se daří. Přitom toho skutečně nepotřebují moc. Jsou to rostliny pocházející z Jižní Afriky a rozhodně nelze říci, že by byly jen vzpřímené s pevným kmínkem nebo jemnější převislé. Pelargonií je až 300 druhů. Jsou mezi nimi letničky i trvalky, polokeře či keře, ale i muškáty stromkové. Jednoduše řečeno my známe jen zlomek muškátů. Navíc se také stále objevují nové variace, které vznikají dalším křížením.

Vodopády muškátů bývaly pýchou každé majitelky nemovitosti. Zdroj: Profimedia

Jak se pěstují muškáty u nás

Muškáty vyžadují slunečné nebo velmi světlé stanoviště. Protože jsou u nás pěstované muškáty teplomilné trvalky, které je třeba zimovat, nejčastěji je pěstujeme v nádobách. Rozhodně je však možné zasadit je i do záhonu. Ven smějí až po ledových mužích čili v druhé polovině května. Přezimování muškátů je vhodné ve světlé místnosti, kde se pohybují teploty nad nulou, ideálně okolo 13 °C.

Zjednodušte pěstování muškátů díky samozavlažování

Velikost nádoby není rozhodující. Muškáty dokáží krásně kvést a zdobit, ať už jsou pěstované v malém květináči, široké žardinii, či jiné nádobě. Protože jsou poměrně náročné na zálivku, velmi se osvědčily především samozavlažovací nádoby, které zajistí rostlinám dostatek vláhy i na jižním okně či balkoně.

Připravené řízky řezem namočte do vody a následně do práškového růstového stimulátoru. Zdroj: Shutterstock

Vypěstujte ty nejbujnější muškáty

Pelargonie jsou velmi pěkné samostatně i sesazené s různými druhy rostlin. Rozhodně je však nutné zajistit jim půdu bohatou na živiny a ty také během sezony dodávat přihnojováním. Pro pěstování muškátů můžete pořídit speciální substrát i hnojiva, které dodají pelargoniím právě takový poměr minerálních látek, které potřebují. Koncem srpna však je vhodné zálivku i hnojení omezit a pomalu uvést rostlinu do klidového stavu před přezimováním.

Jak vypěstovat ještě více muškátů?

Muškáty se nejčastěji množí řízkováním. Koření velmi dobře, někdy je možné vypěstovat novou rostlinu i z jediného lístku. Na řízkování existuje také osvědčený fígl, který zajistí ty nelepší podmínky. Ze zdravých a silných rostlin oddělte řízky. Nejčastěji se odstraňují nejdelší větvičky.

Nemusíte se bát, mateřská rostlina se po řezu znovu rozkošatí a vy získáte několik nových rostlin.

Řízky v kelímkách skvěle zakoření v těch nejlepších možných podmínkách a vy se budete těšit z nových a bohatě kvetoucích muškátů, které jste vlastnoručně vypěstovali. Zdroj: Shutterstock