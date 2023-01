Přišel čas na předpěstování begónií, muškátů i petúnií. Jak na to krok za krokem

Milujete muškáty a petúnie? Tak pokud chcete, aby se už od května prohýbaly vaše truhlíky pod váhou jejich rozmanitých a pestrých květů, začněte s jejich pěstováním už nyní, a to ze semínek.

V případě, že byste si chtěli obohatit okna, terasy či zahradu novými odrůdami muškátů a petúnií, stačí si pořídit požadovaná semínka. A to nejlépe ihned. Čím dříve je necháte vyklíčit a narůst, tím dříve vám pokvetou. A zároveň se teď v zimě budete doma radovat nad nově vznikajícím životem.

Proč rostliny vysévat?

Přestože je k množení muškátů pohodlnější a rychlejší řízkování, díky pěstování rostlin ze semínek si můžete dopřát i další nové druhy, které ještě nemáte a líbí se vám. A máte opravdu z čeho vybírat, protože na současném trhu je jich v nabídce opravdu nepřeberné množství.

Předpěstujte si petúnie ze semínek, ať máte ty nejpěknější sazenice! Zdroj: Profimedia.cz

Využijte rašelinové tablety

Jedná se o perfektní pomocníky při pěstování rostlin přímo ze semen. Nejenže se s nimi dobře pracuje, ale můžete je doma i skladovat a mít je tak neustále k dispozici. V podstatě se jedná o metodu pěstování sazenic bez zeminy a substrátů.

Trocha vody a máte terén pro sázení

Rašelinové tablety stačí namočit do vody nebo je navlhčit dle konkrétního druhu, aby během několika minut krásně nabobtnaly. Poté vypadají jako takové malé kontejnery s výživnou zeminou.

Výhody tablet

Klíčící tablety vám celkově umožnují lepší manipulaci, a to i při přesazování vzniklé sazenice, protože ji nemusíte vůbec odstraňovat. Díky vyváženému poměru živin v tabletě nebývají semena vystavena žádným škůdcům, houbám a plísním. Rostlinky tak rychleji zakoření.

Pojďte vysévat

Dvě až 4 semínka vysejte na povrch každé tablety a jemně je přitlačte. Během prvních dní několikrát denně povrch lehce oroste rozprašovačem s odstátou vodou. Nádobu postavte na parapet k oknu nebo na vyhřívací dečku, teplota vody by měla být tak okolo 20 °C, a to ve dne i v noci. Nejsou vhodné žádné teplotní výkyvy. V počátečních týdnech vyžadují semínka 100 % vzdušnou vlhkost, kterou jim zajistí plastový kryt nebo fólie.

Jakmile se objeví první klíčky, tak řádně větrejte, aby budoucí rostliny nebyly málo odolné nemoci, která se nazývá padání klíčních rostlin. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pracujte se světlem a teplotou

Jakmile se objeví první klíčky, tak řádně větrejte, aby budoucí rostliny nebyly málo odolné nemoci, která se nazývá padání klíčních rostlin. Asi tak za 2 týdny byste měli teplotu snížit na 16 až 18 °C. V tuto dobu je obzvlášť důležitý dostatek světla. Jeho nedostatek by způsobil zbytečné vytahování rostliny do výšky a vysoké teploty zbytečně rychlý růst, který by rostlinu mohl vyčerpávat. Světlo by mělo působit minimálně 8 hodin, protože jedině tak dosáhnete kvalitních a dostatečně rozrostlých sazenic. Delší dobu světla pak rostlinám dopřejte hlavně v dubnu a květnu, podpoříte tak násadu nových poupat a květů.

