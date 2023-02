Černé mušky na pokojovkách? Mohou to být smutnice. Zbystřete a jednejte ihned

Objevily se vám na pokojovkách nepříjemné černé mušky? Nemusíte se jich bát, pro člověka jsou neškodné, ale květinám by mohly značně ublížit. Poradíme vám, jak na ně!

Pokud vám poletují v okolí pokojových květin doma černé mušky, pravděpodobně se jedná o smutnice, latinsky zvané Sciaridae. Jedná se o drobné potvůrky, které přenášejí choroby a jejich larvy napadají kořínky rostlin. Následkem pak často květina může i uhynout. Proto je zlikvidujte co nejdříve.

Co vše lze dělat proti smutnicím se dozvíte na videu zde:

Smutnice jsou potíž, která se dá řešit

Smutnice se u vás doma můžou snadno vyskytnout i nákupem nové květiny, kdy si je přinesete v substrátu. Proto vždy květiny přesazujte do nové zeminy, půjde i o účinnou prevenci. Jedná se o drobný hmyz o velikosti 2 až 4 mm, který je podobný komárům. Jeho tělo je však tmavší a nesaje krev. Larvy se množí a žijí v hlíně, pak se postupně objevují mušky, které se docela rychle množí.

Smutnice se u vás doma můžou snadno vyskytnout i nákupem nové květiny, kdy si je přinesete v substrátu. Zdroj: shutterstock.com

Smutnice milují vlhko

Nejčastěji tedy najdete tento hmyz nejen kolem přemáčených květin, ale také v blízkosti nedopité sklenky vína, piva i sladkých nápojů. Stejně tak se rády shromažďují kolem kvasicích potravin a hnijícího ovoce.

Jak s nimi bojovat?

Likvidace mušek v květináči závisí na tom, v jakém vývojovém stádiu se nacházejí. Důležité je začít ihned, jak zjistíte, že se u vás smutnice zabydlely. Jakmile tedy zaregistrujete, že se zvedá z povrchu substrátu podobný hmyz, jednejte.

Napadená květina musí do izolace

Protože se smutnice množí rychlostí blesku, je nutné oddělit napadenou rostlinu od těch zdravých. Rostlinu proto umístěte na 1 až 2 týdny do samostatné místnosti.

Omezte zálivku

V tuto dobu nechte raději květinu vyschnout. Před každým zvlhčením zkontrolujte zeminu, která by měla být suchá do hloubky alespoň 3 cm. Raději dejte květině trochu vody jen do podmisky.

Rostlina potřebuje proudění vzduchu

V místnosti pravidelně větrejte a můžete k ní také umístit malý větrák. Proud vzduchu bude udržovat suchý substrát a mušky nebude nejen přitahovat, ale ani nebudou mít zájem klást nové larvy. Foukání bude navíc muškám znemožňovat létání.

Využijte lepové nástrahy

Známé lepové žluté štítky odchytí hmyz díky lepivé ploše a ochrání rostlinu po dobu až 6 týdnů. Žlutá barva navíc tyto mušky přitahuje. Nástrahy jednoduše zapíchnete do hlíny.

Dospělé smutnice lze chytat na lepové desky. Zdroj: Shutterstock.com

Využijte tipy našich babiček

Při prvním výskytu smutnic můžete použít oblíbenou ingredienci našich babiček. Udělejte si roztok z 1 lžičky mleté skořice a 2 l vody, který používejte jako zálivku. Podobným způsobem funguje i výluh z tabáku, kdy necháte ve vodě vylouhovat několik cigaret. Smutnice také nesnášejí česnek, takže můžete do hlíny vložit jeden oloupaný stroužek, anebo kousek syrové brambory.

Zdroje: www.hobbyrecepty.cz, www.pasti.cz, www.bydleni.cz