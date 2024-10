Chleba, vejce nebo sýr? Klidně je zamrazte, jen dejte pozor, jak to děláte.

Že můžete hodit do mrazáku celou úrodu rybízu nebo nakrájených cuket a mrkví, pro vás určitě není žádná novinka. Stejně jako maso koupené do zásoby nebo třeba pečivo. Přesto jsou potraviny, jejichž uchovávání v mrazáku vás možná překvapí. Třeba proto, že je potřeba alespoň trochu tušit, jak na ně.

Mléko

V mrazáku vydrží celé měsíce, takže pokud jedete na dovolenou nebo na delší dobu třeba k dětem a nechce se vám převážet otevřenou krabici, jednoduše ho přelijte a zamrazte. Počítejte s tím, že až zmrzne, o něco zvětší objem. Rozmrazujte ho pak pomalu, nejlépe v lednici, a nechte mu dost času. Stejně tak můžete zamrazit i „nemléka“, třeba ovesné nebo mandlové.

Vejce

Celá vajíčka do mrazáku neházejte. Můžete je ale mrazit rozklepnutá a trochu prošlehaná (a připravit si tak třeba porce po třech kusech na snídani) nebo mrazit jednotlivě žloutky a bílky. Což se hodí třeba pro pozdější vánoční pečení. Na obal si vždy poznamenejte, kolik čeho uvnitř je. Nenechávejte je v mrazáku déle než půl roku a při rozmražení jim dejte dost času, ideálně v lednici.

close info Lithiumphoto / Shutterstock zoom_in Kromě zeleniny a ovoce lze mrazit i potraviny jako je víno či mléko

Víno

Opravdu. Pamatujte si ale, že po rozmražení na tom bude lépe víno, kterému nevadí chlad, tedy bílé nebo růžové. Jestli ale červené plánujete použít třeba do vaření, rozhodně mu mražení nijak neuškodí.

Máslo

Velká zásoba nebo přebytky? Raději ho zamrazte, než aby se zkazilo dlouhým pobytem v lednici. Vybalte ho ale z původního papírovo-alobalového obalu a zabalte pevně do potravinářské fólie, samotného alobalu, voskovaného papíru nebo klidně jen do krabičky. Pokud ho pak budete potřebovat z mrazáku rychle použít, zkuste ho do pokrmu nastrouhat. Rozmrzne raz dva.

Sýry

Platí to ale jen pro ty tvrdé, měkké nezamrazujte. A i ty tvrdé před mražením nastrouhejte a dejte do kvalitní krabičky. Před použitím pak stačí sýr jen krátce nechat povolit a rovnou s ním třeba posypat pokrm, který se chystáte zapékat.

Chleba a další pečivo

Přebytky klidně šoupněte do mrazáku. Chleba ale předem nakrájejte na krajíce a jakékoli pečivo velmi těsně zabalte nebo klidně zavakuujte, pokud můžete. Vzhledem k vlhkosti, kterou přirozeně obsahuje, ho tak ochráníte před námrazou, a tím pádem i rychlejším zkažením. Rozmrazujte pomalu, nejlépe přes noc v lednici.

close info Ahanov Michael / Shutterstock zoom_in Chléb je vhodné před mražením nakrájet na plátky

Koláče a spol.

To samé, co pro chleba a housky, platí i pro sladké pečivo. Zásadní je pečlivé zabalení, ať to bude do plastového sáčku, nebo třeba voskovaného papíru či jiného podobného obalu. Počítejte s kratší trvanlivostí, ale přesto ho můžete nechat v mrazáku až tři měsíce.

Rajčata

Obsahují hodně vody, a tak by se vám na první dobrou zdálo, že do mrazáku nepatří. Hoďte je ale do mixéru (nebo opatrně ve vysoké nádobě párkrát projeďte tyčovým mixérem) a pečlivě uzavřete do dobře těsnící krabičky. Budou stejně uložená, jako byste je zavařili.

Banány

Oloupejte je, nakrájejte na menší nebo větší kousky a s co nejmenším množstvím vzduchu zavřete třeba do zip-lock sáčku. V mrazáku budou vypadat pořád stejně, ale počítejte s tím, že jakmile začnou rozmrzat, zhnědnou. Na chuti jim to nijak neubere a v banánovém chlebíčku nebo smoothie to taky nepoznáte.

close info Shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Z mraženého banánu lze během chviličku vykouzlit lahodnou zmrzlinu

Brambory a batáty

Asi dobře víte, jak dopadnou brambory ponechané po oloupání hodinku na kuchyňské lince – nepěkně zešednou. To samé se s nimi stane i v mrazáku. Udělejte z nich ale bramborovou kaši, nebo je jen rozmačkejte s máslem, rozdělte ji na porce (nebo třeba po dvou či čtyřech) a klidně ji zamrazte. Před použitím ji pak nechte povolit v lednici a pak pozvolna ohřejte s trochou mléka navíc v kastrůlku. Stejný postup můžete použít i pro sladké brambory, případně jejich směs.

Vařená rýže

Uvařit větší množství rýže navíc je praktické, stejně praktické ale je pak zbytky nechat zmrznout. Pusťte se do toho ale co nejrychleji po uvaření. Nandejte ji nejlépe po jedné nebo dvou porcích do krabičky, která je vhodná do mikrovlnné trouby a vychladlou hned zamrazte. Rozmrazujte pak právě v mikrovlnce. Díky tomu bude rýže pěkně kyprá a pořád dobrá.

Vařené těstoviny

I ty klidně můžete uchovat v mrazu. Pohlídejte si ale, jak moc jsou hotové – do mrazáku by totiž měly jít opravdu al-dente nebo ještě trochu tvrdší. Dík tomu se z nich při ohřívání neuvolní škrob. Až je budete chtít zkonzumovat, hoďte je na necelou minutu do vroucí vody, nebo rovnou do připravené horké omáčky.

close info časopis Receptář / časopis Receptář zoom_in Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v říjnovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář