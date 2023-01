Triky s myčkou na nádobí, které zná málokdo. Použití roušky vás překvapí

Myčka je bezesporu jeden z nejlepších vynálezů v domácnosti. Ale i ona potřebuje pravidelnou údržbu, aby vydržela co nejdéle. Podívejte se, jak ji nejlépe a nejefektivněji vyčistit, stejně jako na další triky, například ten se zdravotnickou rouškou. Jak se dá tato pomůcka v myčce využít?

Neúnavně myje nádobí i několikrát za den sedm dní v týdnu. Bez myčky na nádobí si život mnozí z nás již nedovedou představit. Zvlášť, když jsou v domácnosti děti a špinavými talíři se to jen hemží. Často nás ani nenapadne, že tento tichý pomocník potřebuje také alespoň jednou za čas speciální péči a údržbu. To proto, aby myčka mohla podávat stále stejně dokonalé výkony v podobě nablýskaných příborů, čistých talířů a odmaštěných hrnců.

Utěrka, alobal a soda



I při čištění a manipulaci s myčkou nádobí existuje celá řada vychytávek, které usnadní práci, a útroby kuchyňského pomocníka budou připraveny opět do akce. Proč dát do myčky utěrku a k čemu pomůže kulička z alobalu?

Odpověď najdete na videu:

Stává se vám, že myčka dokončí práci a i přes sušicí program je po otevření dvířek nádobí mokré? Zkuste jednoduchý trik. Vezměte čistou utěrku a rozprostřete ji na mokré nádobí, dvířka myčky přivřete tak, aby zůstala jen centimetrová škvíra a pára mohla „utíkat“ ven. Nechte ji tak ještě několik desítek minut, než se pustíte do úklidu nádobí. Utěrka do sebe natáhne přebytečnou vlhkost a nádobí bude krásně suché.

Alobal vyleští příbory jako nic. Zdroj: shutterstock

Kulička alobalu

Stává se vám, že i přes nejkvalitnější tablety do myčky míváte zašlé příbory? Spolu se špinavým nádobím vložte do myčky i kuličkou z alobalu. Alobal zmuchlejte tak, aby lesklá strana byla vně. Kuličku pak položte do přihrádky s příbory. Jakmile myčka domyje, na příborech skutečně uvidíte rozdíl.

Zdravotnické pomůcky najdou využití i v kuchyni. Zdroj: Shutterstock

Roušky nejen do nemocnice

Poměrně důvtipné využití mají i lékařské roušky. Pokud vám zbyly doma po covidové době, využijte je. Odstřihněte jeden konec s gumičkou a roušku rozevřete jako kapsu. Do ní vložte rozkrájený citron a odstřiženým koncem, na kterém je gumička, svažte konec roušky tak, aby citron nevypadl. Roušku s citronem pak pověste za gumičku na druhém konci do myčky na místo, kde nebude překážet. Citron zafunguje jako přírodní parfém a šťáva z citronu zase podpoří činnost tablet do myčky.

Ocet vyčistí útroby myčky dokonale. Zdroj: shutterstock

Jedlá soda a ocet

Čas od času potřebuje myčka vzít pořádně z gruntu, ale volné chvíle na takový úkol hledáme jen těžko. Odstranění vodního kamene a špíny z myčky je možné zvládnout i během pár minut. Na dno myčky nasypte asi pět lžic jedlé sody, spusťte myčku na program s vysokou teplotou a na kratší dobu chodu. Jakmile se myčka zahřeje, nalijte do ní sklenici octa, myčku zavřete a nechte aspoň hodinu působit. Nastavte časovač, aby se za hodinu program spustil znovu a myčka se krásně umyla.

