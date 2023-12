Chcete mít nádobí brzy suché, když vaše myčka dokončí zvolený program? Je to jednoduché! Pomůže vám utěrka!

Nemusíte mít strach, že vás budeme nabádat k ručnímu utírání nádobí… Máme pro vás nejen jednodušší, ale také mnohem chytřejší a rychlejší řešení! V současné době je myčka praktickým doplňkem téměř každé domácnosti. Je bezesporu neocenitelným pomocníkem každé hospodyně a ušetří spoustu času, který lze věnovat něčemu mnohem smysluplnějšímu. Pokud však potřebujete mít nádobí co nejdříve suché, je potřeba použít osvědčený fígl, při kterém se utěrky jen letmo dotknete.

Na 7 triků s myčkou nádobí, které by měl znát každý, se podívejte v tomto YouTube videu kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Ne zcela suché

Všichni majitelé myčky velice dobře znají situaci, kdy po otevření spotřebiče s umytým nádobím vidí ještě stále vlhké kusy. V případě, že hned nějaké kousky nepotřebujete, nic zásadního se vlastně neděje. Jsou však momenty, kdy je potřeba nádobí co nejrychleji vyskládat do polic a mít třeba myčku volnou na další mytí. Abyste nemuseli dlouze čekat, než nádobí v pootevřené myčce oschne, zkuste využít hit, který brouzdá internetem a je doslova dokonalý, protože funguje!

close info Shutterstock.com zoom_in Využijte obyčejnou utěrku.

Stačí obyčejná utěrka!

Utěrku nemusíte využívat jen k namáhavému utírání nádobí. Pokud za vás myje myčka, můžete tento praktický kousek tkaniny proměnit během mžiku v urychlovač sušení nádobí, a to bez vaší sebemenší námahy. Jediné, co musíte vykonat, že po skončení zvoleného cyklu utěrku správně „odložíte“.

Jak s utěrkou pracovat

Není třeba nádobí sušit ručně jeden kus po druhém. Jakmile myčka otevře dvířka a nádobí je umyté, natáhněte utěrku ze savého materiálu přes dvířka tak, aby ležela na nádobí v horním koši a také ven z přístroje. Následně dveře přivřete jak jen to je možné a za pár minut můžete vytahovat suché kousky. Ručník totiž absorbuje nadbytečnou vlhkost a pomáhá nádobí rychleji vysušit. A máme pro vás i další užitečné vychytávky!

close info YouTube zoom_in Jakmile myčka otevře dvířka a nádobí je umyté, natáhněte utěrku ze savého materiálu přes dvířka

Dokonalou čistotu zajistí jedlá soda a ocet

Aby vám myčka správně a dlouhodobě sloužila, je nutné se o ní pravidelně starat. Jedním z pravidelných kroků by mělo být její čištění a odstraňování vodního kamene. Díky jedlé sodě a octu to zvládnete hravě během chvilky. Nejprve na dno myčky nasypte tak 5 lžic jedlé sody, spusťte myčku na krátký program s vysokou teplotou. Následně do ní ještě nalijte sklenici octa. Pak přístroj zavřete a nechte aspoň hodinu působit. Poté spusťte ještě krátký mycí program a nechte myčku řádně vyschnout.

Alobalem ke kvalitnějšímu výsledku

Pokud někdy čelíte situaci, že je nádobí po umytí zašlé a s nepěknými nánosy mycích prostředků, využijte obyčejný alobal. Vytvořte si z něho kuličku, kterou vložte do myčky společně se špinavým nádobím. Jakmile myčka domyje, uvidíte absolutní rozdíl.

Zdroje: www.metro.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.thekitchn.com