7 triků s myčkou na nádobí, které skoro nikdo nezná a je to škoda

Myčka je skvělým pomocníkem v domácnosti. Překvapivě toho zvládne víc, než by člověk řekl. Umíte myčku skutečně plně využít, anebo se raději spokojíte jen s mytím talířů a hrnků? Podívejte, co všechno je s myčkou možné dělat.

Umíte s myčkou zacházet?

Znáte triky, které vám mohou usnadnit práci s myčkou? Je jich několik. Sami zhodnoťte, jestli se vám mohou hodit, nebo ne. I když jsou myčky dnes v domácnostech mnohem běžnější než tomu bylo před pár desítkami let, ne všichni je umíme dobře ovládat, čistit i plnit.

Znáte triky, které dokáže vaše myčka? Zdroj: Andrey_Popov /Shutterstock.com

O své postřehy a nápady se podělil také autor z YouTube kanálu Smart Fox. Podívejte se, jakých sedm triků doporučuje právě toto krátké video a nezapomeňte si zapnout i české titulky.

Myčka nejen na nádobí

Myčka samozřejmě myje, nejčastěji ale jen nádobí. Co jiného přece? Málokoho napadně, že propláchne také nejen plastové hračky a stavebnice, ale třeba i ovoce a zeleninu. Měkčí a delikátnější druhy dejte do horní zásuvky, pevnější a odolnější do spodní, spusťte jen na nejkratší a nejchladnější mytí.

V myčce můžete opláchnout ledacos. Zdroj: Profimedia

Myčka je prý také ideálním pomocníkem v mytí štětců na make-up, ale i dalších kosmetických pomůcek. Sem patří hřebeny, nůžtičky na nehty či další. Vždy se ujistěte, že zbavíte myčku veškerých uvolněných nečistot, z nichž nejproblematičtější jsou vlasy.

Pokud budete do myčky vkládat lehké plastové předměty, raději je dejte do uzavíratelného sáčku nebo klece, která bývá součástí myčky, ale používá se jen minimálně. V myčce lze také sterilizovat a mýt často i potřeby a hračky pro miminka.

Myčka si poradí s nádobím, ale také mnoha dalšími věcmi. Zdroj: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Zavařujete v myčce na nádobí?

Co ještě nevíte o myčce? Například to, že v ní můžete nejen dobře umýt sklenice na zavařování, ale také zavařovat. Jde to tak, že uzavřené naplněné sklenice vyskládáte do myčky a nastavíte ji na nejdelší program a nejvyšší teplotu, což bývá obvykle 80 °C. Pak nechejte proběhnout celý program i se sušením. Sklenice po ukončení programu položte na kuchyňskou linku víkem dolů, nechejte vychladnout a uschovejte na běžné místo do sklepa nebo špajzu.