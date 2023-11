Máte doma tuhé mýdlo a pár kousků hřebíčku? Nejspíš vás to překvapí, ale kombinace těchto dvou různých surovin je naprosto skvělým pomocníkem v domácnosti. Vyrobte si levný a hlavně účinný odpuzovač molů jak do kredence, tak i do šatních skříní!

Moli jsou otravní malí škůdci, kteří dokážou v domácnosti pěkně potrápit. Ve skříni s oblečením dělají neplechu moli šatní, kteří jsou světle zbarvení. Do sypkých potravin se zase rádi pouští moli potravinoví, ti mají jednu půlku těla tmavší než tu druhou. Na oba tyto druhy molů však skvěle fungují osvědčené triky, které dříve znala každá hospodyňka. Víte, co na ně zabírá?

Mýdlo napíchané hřebíčky můžete využívat také z dalších důvodů, které můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Smart Fox:

Zdroj: Youtube

Napadené potraviny moly

Pokud narazíte v kuchyni na mola, měli byste udělat důkladnou kontrolu především sypkých potravin, ve kterých se rádi usazují. Ve špatně uzavřených nebo poškozených obalech mouky, rýže, luštěnin, cereálií či strouhanky je vysoká pravděpodobnost, že narazíte na jejich larvy. V takovém případě je zapotřebí napadené potraviny zlikvidovat a moly efektivně vypudit.

close info Profimedia zoom_in Moli mohou snadno zlikvidovat celou vaší zásobu potravin.

Kombinace mýdla a koření

Jedním ze způsobů, jak moly vyhnat z domácnosti pryč, je za pomoci tuhého mýdla a pár kousků hřebíčků. Obě suroviny je odpuzují, a to hlavně díky silné vůni. Stačí, když do kousku mýdla zapícháte několik hřebíčků a máte hotovo! Přírodní odpuzovač pak vložte do skříní a polic, odkud moly zaručeně odežene.

Vhodné do šatní skříně

Mýdlo s hřebíčkem je ideální kombinací také do šatní skříně, jelikož krásně provoní prostor, ve kterém se nachází. Moly samozřejmě odpuzuje také česnek nebo jablečný ocet, ale tyto varianty byste k oblečení nejspíš dávat ani nechtěli. Ne vždy proto musí být vůně, která odpuzuje moly, nepříjemná i vám.

close info profimedia.cz zoom_in Oblečení bude díky mýdlu a hřebíčku dlouho voňavé bez jakéhokoliv proděravění od molů.

Aromatická vůně listů

Další možností je zavěšení ořechových nebo bobkových listů do spíže. I tento trik je založen na intenzivní vůni, kterou moli opravdu nesnáší. Na listy z ořešáku se vydejte co nejdříve, dokud jsou ještě čerstvě spadané. Poté už je stačí vložit do police nebo za provázek zavěsit do skříně.

Prevence nenapadené mouky

Výskyt molů v domácnosti je většinou zapříčiněn tak, že si je sami přinesete z obchodu. Aby vás však nepřekvapilo až jejich vylíhnutí, udělejte jednu zásadní věc hned po příchodu domů. Koupenou mouku prosejte na plech, který vložte na pár minut do předehřáté trouby na 90 °C. Teplý vzduch tak veškeré možné zárodky molů spolehlivě zničí. A jestliže nemáte troubu, můžete dát mouku do mikrovlnky!

