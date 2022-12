Do plastové lahve nastrouhejte mýdlo a dejte do záchodu: Fantastická vychytávka

Chcete mít stále nablýskaný záchod bez nepříjemných zápachů? Použijte k jeho čištění přírodní ingredience, které vás nikdy nenechají „ve štychu“. Patří k nim například mýdlo a ocet, jež toaletu i dokonale vydezinfikují.

Čistá a voňavá toaleta je vizitkou každé domácnosti. Pokud vás obtěžují nepříjemné usazeniny v záchodové míse, máme pro vás hned několik tipů, jak si s nimi můžete poradit jednoduše a téměř bez práce. A dokonce se vyhnete i chemickým látkám, které zbytečně znečišťují životní prostředí. Nejenže vám některé přírodní ingredience mísu krásně vyčistí, ale zároveň ji efektivně zbaví všech nežádoucích bakterií.

Jak jednoduše vyčistit záchod od úporných usazenin? Inspirovat se můžete ve videu:

Trik s plastovou lahví a mýdlem

Budete potřebovat menší prázdnou plastovou lahev, do které udělejte od hrdla směrem do poloviny několik otvorů pomocí silnější jehly. Poté si na hrubším struhadle nastrouhejte obyčejné pevné mýdlo, které je zásadité a velmi dobře chrání povrch wc před nečistotami.

Mýdlové hoblinky nasypte do lahve a zalijte je octem až do místa, kde začínají otvory. Lahev pevně uzavřete, celý obsah párkrát protřepte a poté ji vložte do záchodové nádržky, a to dnem vzhůru. Čisticí roztok se bude postupně mísit s vodou v nádržce. Během splachování se bude vaše toaleta sama čistit a nemusíte se obávat ani žádných nepříjemných zažloutlých skvrn.

Mýdlo nastrouhejte struhadlem tak, aby z něj byla drť. Zdroj: Profimedia

Nemáte plastovou lahev? Nalijte ocet přímo do mísy

Ocet lze využít i jako účinný čistič, když jej aplikujete přímo do záchodové mísy. Nejprve nalijte do hrnce 1 litr octa a přiveďte jej k varu. Opatrně vlijte horký ocet do záchodu a nechte působit alespoň 20 až 30 minut. Na závěr klozetové stěny dočistěte pomocí záchodové štětky. Ocet je oproti koupeným přípravkům s obsahem chlornanu sodného mnohem šetrnější, a přesto dokonale efektivní.

Přidejte k octu i dávku jedlé sody

Vnitřní plochu záchodové mísy rovnoměrně posypte jedlou sodou a polijte studeným octem. Obě tyto ingredience výborně fungují jak proti zápachu, tak i proti nežádoucím bakteriím. Nechte obě složky působit minimálně půl hodiny, následně vydrhněte veškerý povrch záchodovou štětkou a spláchněte.

Skvělá je i kombinace octa s hrubou solí

Velmi účinné je i spojení antibakteriálních a odvápňovacích účinků octa s abrazivními schopnostmi hrubé soli. Zahřátým octem si v připravené misce zvlhčete hrubozrnnou sůl trochou octa a naneste ji na všechny nevzhledné usazeniny v toaletě. Nechte působit alespoň 2 hodiny, nejlépe však přes celou noc. Žlutohnědé nánosy se začnou postupně odlupovat, tudíž je poté stačí seškrábnout nebo očistit kartáčem či štětkou a na závěr opláchnout čistou vodou.

Na špinavou záchodovou mísu můžete uplatnit čerstvý citron i kyselinu citronovou. Zdroj: Profimedia

Šťáva z čerstvého citronu či kyselina citronová

Na špinavou záchodovou mísu můžete uplatnit i čerstvý citron. V případě, že jej zrovna doma nemáte, využijte stejnou sílu kyseliny citronové. Ohřejte ½ l vody a přidejte do ní šťávu z jednoho citronu nebo 3 až 4 polévkové lžíce citronové šťávy. Do připraveného roztoku namočte kartáč či štětku a zanesená místa důkladně vyčistěte.

