Jak vyhnat myši z chalupy, aby pelášily pryč jako namydlený blesk

Venku už začíná být pořádná zima. Stáhly se vám do chalupy myši? Mít myš na chalupě nebo i v rodinném domě není nic skvělého. Za vaší nepřítomnosti si báječně poradí s jídlem, novinami či oblečením a někdy si přizpůsobí i nábytek. Víte, na co nezapomenout, abyste neměli na chalupě myši?

Chalupu pořádně „utěsněte“

Zásadou číslo jedna je jednoznačně ucpání veškerých možných průchodů a děr, kudy myši mohou do domu. Je to sice nanejvýš logické, ale vlastně nemožné. Myši se dokážou protáhnout neuvěřitelně malými škvírami. Kdo viděl kdy myš prolézt pod dveřmi, chápe, že utěsnit dům či chalupu, je rozhodně vhodné, ale se stoprocentní účinností se počítat nedá.

Nenechejte myši do chalupy vlézt. Zdroj: Marie Rubešová

Na chalupě zajistěte dobře spíž

Znemožněte myším bohatou hostinu. Pravdou je, že stejně tak jako dokážou podniknout téměř akrobatické výpravy do domu, tak i obaly potravin pro ně často neznamenají větší překážku. Co není ve skle nebo plechu, jako by si říkalo o sežrání. Zlikvidujte nebo odvezte, co nedokážete ubránit před hlodavci.

Skleněné dózy odolají i hlodavcům. Zdroj: Profimedia.cz

Co myši na chalupě nerady

Rozmístěte plašiče. Ultrazvukové plašiče jsou vhodné především, když jste mimo domov. Jejich zvuk může být i neslyšitelný, ale ženy mladší čtyřiceti let jsou často schopné takové zvuky zaznamenat.

Myši zaženete domácím mazlíčkem. Kočičí nebo psí chlupy také myši odradí, ještě účinnější jsou zvířecí výkaly, ale ty opravdu nelze k rozmístění po chalupě doporučit. Myši odpuzují naftalínové kuličky v sáčku vhodné do šatních skříní a z přírodních vůní i bylin myším nevoní máta, hřebíček a kajenský pepř.

Pokud chytáte myši, pak pozor na děti i mazlíčky

Zvolte způsob likvidace. Pokud nesnesete pohled na mrtvou myšku a děti by vám nehybné tělíčko Jerryho a Mickeyho Mouse neodpustily, pak můžete sáhnout po pasti, která lapí myš živou. Co s ní budete dělat potom, je otázkou, ale to je čistě na vás. Pakliže chcete život myšákův ukončit rychle, zvolte klasickou pastičku, kterou je potřeba nastražit na místo, kudy myši nejčastěji chodí.

Pokud máte kočku, která na myš nestačí, ale stále se pohybuje po domě, pak dejte pozor, aby se případně o past nezranila i ona. Nejlépe také připevněte i past! Nejednou se již přihodilo, že si kočka odnesla celou past i s mrtvou myší ven z domu.

Pokud máte kočku, pasti raději připevněte. Zdroj: liubomir / Shutterstock.com

Nejvíce škody napáchají myši na spotřebičích

Pokud vás myši trápí rok co rok, pak se doporučuje preventivní rozmístění plašičů nebo pastí především kolem spotřebičů. Řádění myší v kuchyňské lince nebo šatníku nepotěší, ale mnohem horší následky má myší hnízdo v elektronice pračky nebo v izolaci mrazáku.

