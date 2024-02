Čištění bot je – zvláště ve větších rodinách – opravdu nevděčná činnost. Děti vyběhnou ven a můžeme začít znovu. Nemusíme u toho ale trávit dlouhé hodiny, sportovní boty je možné při dodržení několika základních pravidel bez větších problémů vyčistit i v myčce na nádobí.

Následující řádky se samozřejmě netýkají ani dámských lodiček a ani pánských lakýrek. Jde o sportovní nebo i vycházkovou látkovou obuv, která se velmi snadno špiní, ale její čištění zabere více času, než jen otření vlhkým hadrem. V takovou chvíli může přijít ke slovu myčka, i když tuto radu od obuvníků asi jen těžko uslyšíte. Pravdou však je, že pokud budete s obuví zacházet opatrně, nic se jí nestane.

Rádi byste postup mytí bot v myčce viděli názorně? Video od Amart Fox na youtube vám tuto možnost nabízí:

Zdroj: Youtube

Trocha ruční práce nás nemine

Předně je třeba si uvědomit, že boty nemůžeme do myčky jednoduše “hodit” tak, jak jsme je sundali po příchodu domů. Nejprve z nich vyndáme vložky a také tkaničky. Ty můžeme buď vyprat v ruce, nebo je v sáčku na jemné prádlo přidat do pračky. Ještě než se boty dostanou do myčky, musí být čisté podrážky. Nechceme přece mýt obuv v blátě a hlavně: myčku budeme následně znovu používat k jejímu původnímu účelu.

Jak je na tom vaše myčka?

Nyní se ale dostáváme k dalšímu problému, který je potřeba vyřešit. Podívejte se, jestli má vaše myčka možnost spustit jen mycí cyklus bez ohřevu vody a sušení. Oba dva případy by mohly být totiž pro boty devastující, protože by se horkem rozteklo lepidlo a mohly bychom z myčky vyndat značně poškozenou obuv. Je také dobré, aby byl odtok s filtrem snadno dostupný, protože bude po takovém mytí potřeba vyčistit. Pokud vaše myčka takovou možnost má, pak směle do toho.

close info Lee Torrens / Shutterstock zoom_in Špinavé boty? Hoďte je do myčky!

Použijte raději tekutý prostředek

Boty nejsou většinou primárně určeny k očistě v myčce, ačkoliv jsme si vysvětlili, že to není tak velký problém. Nicméně raději k jejich strojovému čištění budeme přistupovat s většími ohledy, abychom si mohli být jisti, že vše dopadne dobře. Materiál, z něhož bývají sportovní boty vyrobeny, je většinou hrubší, a proto se v něm mohou zachytávat částečky mycího prášku ještě dříve, než se stačí dokonale rozpustit. Následky by potom byly viditelné až po vyschnutí a mohli bychom začít znovu. To je škoda, lepší je použít pro tento proces tekutý příípravek – a máme po starostech.

Sušička je zakázaná

Zatímco čištění bot můžeme s důvěrou a opatrností svěřit myčce, sušení musí být přirozené. Zapomeňme na sušičku. Teplo v ní by působilo stejně jako v myčce, což nechceme dopustit. Mnohem lepší bude dát vypranou obuv na stinné místo na zahradu, na balkon nebo na okenní parapet, vložit do nich suché ručníky, aby vysávaly vlhkost z vnitřní části, a nechat čerstvý vzduch konat svoji práci. Jakmile bude vše suché, nic nebrání tomu obout si své “nové” čisté boty.

Zdroje: www.howtocleanstuff.net, www.whirlpool.com, www.mirror.co.uk