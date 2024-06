close info Profimedia / Profimedia

Johana Dahlová 2. 6. 2024

Co myslíte, jak to bude vypadat, až vytáhnete místo kyblíku s bublinkovou vodou řádně oslazený čokoládový pudink a rozetřete jej po celé okenní tabulce? Toto rozhodně nedoporučujeme! Nejde totiž o mytí pudinkem, ale za pomocí škrobu. A to už jste možná někde slyšeli. Pravda?

Proč je mytí oken stálé téma? Mytí oken sice není nadlidský úkol, ale každý, kdo to kdy zkusil, ví, že i na tuto práci je potřeba najít si grif, správné nástroje i mycí prostředky. Proto si vzájemně sdílíme různé triky a tipy na to, jak umýt okna rychle, dobře a beze šmouh. Jedním důležitým doporučením je třeba to, že je okna vhodné mýt za podmračeného počasí, protože teplo a rychlé schnutí mytí komplikuje a za přílišného jasu nejsou šmouhy dobře vidět. Jak na mytí oken vám poradí autorka příspěvku z YouTube kanálu Eva Břečková (Česká eko drogerie). I jí to jde od ruky a podělí se s vámi i o to, co na okna používá ona. Zdroj: Youtube Univerzální domácí čistič se škrobem Okna se myjí ledasčím. Někdo rád používá ve vodě rozmíchaný šampon, jiní nedají dopustit na octovou, ale také zcela čistou teplou vodu. Tedy, pokud umíte dobře zacházet se švédskou – mikrovláknovou utěrkou, pak to jde i bez bublinek a čistících prostředků. Základem je samozřejmě vždy voda a také se velmi osvědčil ocet a alkohol. Za jeden z nejuniverzálnějších a celkově nedostižných domácích přípravků je považován právě čistič z hrnku alkoholu, hrnku vody a dvou lžic octa. Je to prostředek, který perfektně funguje nejen na okna, ale také na kuchyňské spotřebiče, čištění koupelen, kuchyní i podlah. Další zázračnou ingrediencí je pak i onen pudink neboli škrobová moučka, kterou znáte také pod názvem Solamyl. Do univerzální směsi vody, alkoholu a octa přidejte zhruba 2 lžíce škrobu a dobře vše promíchejte. Pozor, tekutina má být studená nebo maximálně jen vlažná, aby vám nezačal škrob v přípravku hrudkovatět. close info r.classen / Shutterstock zoom_in Jedni nedají dopustit na stěrky, druzí na mikrovlákno. Jak se do boje s okny vyzbrojíte, je jen na vás. Jak mýt okna škrobem? Tento prostředek se škrobem je vynikající na mytí oken, zrcadel a dalších ploch, které mohou být velmi znečištěné, přesto by měly být po mytí pravdu nablýskané a beze šmouh. Tekutinu na okno nastříkejte, rozetřete hadříkem do všech koutů a věnujte se především velmi znečištěným místům. Následně můžete prostředek z okna stáhnout stěrkou nebo do sucha vytřít hadříkem, anebo nechat zaschnout a suchým hadrem setřít. Poslední zmíněný způsob dobře funguje také proti vzniku šmouh. Doleštit můžete okna i zrcadla jelenicí, novinami, ale i vhodnou mikrovláknovou utěrkou bez chlupu. Škrob by měl navíc také redukovat statické napění na mytém povrchu, a proto by tato okna či zrcadla měla zůstat čistá déle. Protože je snadno použitelný, přírodní i levný, není důvod tento trik nevyzkoušet a přesvědčit se na vlastní oči. Související články close Domov a bydlení Starý vzhled nábytku je v módě: Proměňte vyřazené kousky na skvosty pomocí krakelování video close Domov a bydlení Bez praní a výdajů: 4 jednoduché způsoby, jak se zbavit zápachu potu na svrchním oblečení video Zdroje: aazdravi.cz, hobbyrecepty.cz

