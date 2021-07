Proč mýt okna levným šampónem a octem: Trik, který rozhodně oceníte

Mytí oken může být očistec anebo relax s krásným výsledkem. Máte své vlastní triky, jak vyzrát na šmouhy? Nebo donekonečna zkoušíte nové výrobky na mytí oken? Mrkněte s námi na několik tipů, jak umýt okna šamponem, octem nebo škrobem.

Proč u mytí oken rozhoduje počasí?

Ať už se rozhodnete použít jakékoli materiály a pomůcky, ideální bude mytí oken, pokud je podmrakem. Tato rada maminek a babiček platí. Ne, že by to bylo za jiného počasí nemožné, ale slunce by nám mytí zkomplikovalo z několika důvodů. Tekutina na okně příliš rychle schne, šmouhy jsou špatně vidět, obzvlášť pokud se budete pokoušet mžourat proti slunečním paprskům a pěkně se zapotíte. Bohatě stačí, když budete na okenním parapetu viset jako akrobat pod plachtou šapitó, není důvod oslepit ještě k tomu sluncem.

Slunce vám může mytí oken pěkně znepříjemnit. Zdroj: ronstik / Shutterstock.com

Myjete okna hadříkem nebo stěrkou?

Obvykle se hospodyně zbrojí kyblíkem s vodou a saponátem, tekutinou na mytí oken ve spreji a něčím na leštění. Dobrý hadřík nepouštějící chloupky, jelenice nebo osvědčené noviny pomohou od posledních nečistot a okno vydrhnou do vysokého lesku.

A co říkáte na houbičku se stěrkou? Používají ji profesionálové a pokud je kvalitní, není potřeba ani speciálních mycích tekutin. Rozhodně je potřeba naučit se se stěrkou manipulovat. Dlouhými stěry od rámu k rámu, předejdete šmouhám a jednoduchým tahem suchým hadrem okolo rámu se zbavíte posledních kapek a případných zbytků nečistot.

Mytí malých ploch a displejů

Alkohol lze použít tak jak je. Je ideální především na plochy konferenčních stolků, obrazovky televize, počítače nebo jiné displeje. Jeho použití je velmi rychlé a po nastříkání je potřeba okamžitě hadříkem tekutinu rozetřít po celé ploše. Rychle se odpaří a nezanechá šmouhy.

Velká okna musí být čistá, jejich vzhled je významnou součástí interiéru. Zdroj: Breadmaker / Shutterstock.com

Co namíchat do kyblíku na mytí oken?

Postup u mytí oken je většinou stejný, ale s obsahem kyblíku nebo lahvičky s pumpičkou můžete dělat čáry. Hospodyňky obvykle přidávaly do horké vody trošku jaru, ale s okny si můžete poradit i jinak. Na mastnoty se doporučuje používat ocet s vodou v poměru 1:10.

Zajímavostí je také použití škrobu. Obvykle se používá ve roztoku dvou hrnků vody, čtvrt hrnku octa a stejné množství alkoholu a jedné polévkové lžíce škrobu. Tato neobvyklá kombinace se doporučuje, pokud se snažíte zbavit skvrn od vody. Ty se hlavně drží na prosklených sprchových koutech, zrcadlech anebo vodovodních bateriích.

Pokud si ale chcete život zjednodušit, použijte šampon. Velmi dobře okna umyje a proč ne? Dokonce postačí i velmi levný, jako je kopřivový nebo meduňkový. Tento způsob se osvědčil mnohým ženám a rády jej sdílejí na sociálních sítích. Nejen, že budete mít pěkná čistá okna, ale také byt provoní bylinným aroma, namísto nepříjemných odérů chemikálií. Vyzkoušejte, jestli bude vyhovovat zrovna vám, za pokus to stojí!