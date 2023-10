Pálí vás příliš vysoké účty a nízké příjmy či dokonce něco splácíte? Víte, kde se dá ušetřit? I maličkosti udělají rozdíl a do další výplaty se všechny nasčítají. Vzdejte se drobností a vyzkoušejte, jak moc se odrazí změny ve vaší peněžence.

Jak ušetřit? S rozmyslem

Zvolte levnější variantu, ušetřete na drobnostech, zbavte se nepotřebného a mnohé další rady jak ušetřit vám prozradí videopříspěvek z YouTube kanálu „But First, Coffe“, které nabízí 11 nápadů jak ušetřit každý den.

Auto není nezbytnost

Mít vlastní auto je bezva. Někdo by řekl nezbytnost, jiný zas luxus. Je to jen o pohledu na věc. Jezdíte-li autem, rozhodněte se, zda je to vždy nutné a vhodné. Jízdenky na MHD nemusíte už dnes nikde shánět. V dopravních prostředcích se dá často platit kartou, před nástupem například SMS nebo pomoci aplikací v telefonu. Navíc ani nevadí, když si dáte někde před návratem domů po cestě pivo nebo skleničku vína, řídit už nemusíte!

Vaření doma je plus pro peněženku

Ač jsou restaurace, jídelny i fast foody skvělé svou pestrostí a jistě ušetří i nějaký čas, který byste museli strávit přípravou pokrmů, jen výjimečně jsou jídla tak levná, aby se mohla rovnat s výrobky vaší vlastní kuchyně. Když nejsou peníze, nezbývá než investovat vlastní práci. Vaření doma může představovat velikánské plus pro vaši peněženku.

Držte se seznamu

Na to, jak dělat nákupy jsme všichni zvyklí a máme své oblíbené obchody i rytmy, kdy jít nakupovat a co. Zvyk je železná košile, ale ne vždy dobře padne i našemu finančnímu rozpoložení. Podívejte se ve svém okolí, zdali nestojí za to vyzkoušet jinou prodejnu, využít členské karty a podobně.

Často jsme přesvědčeni, že nákupy ve velkých hypermarketech a řetězcích jsou levnější, ale není to tak docela pravda. Jednak existují rozhodně i lepší cenové nabídky a pak je také problematický široký sortiment, který nás láká k nákupu i drobností, pro které jste vůbec nepřišli. Proto vaření naplánujte a držte se nákupního seznamu.

Káva denně cestou do práce

Na první pohled maličkost, ale i káva s sebou každé pracovní ráno udělá na konci měsíce nemalou položku. Ujistěte se, že vám výdaje i za takovéto maličkosti stojí za to. Zvlášť pokud děláte takové nákupy téměř denně.

Z druhé ruky a outlet za polovinu ceny

Zatěžují vás nákupy oblečení pro vás či vaši početnou rodinu? Vybírejte mezi značkami i obchody. I u nás již existuje celá řada obchodů s levným zbožím, které je někdy až překvapivě přijatelné kvality a opravdu se po prvním praní nesmrskne na velikost XS. Navíc je ve všech větších městech řada obchodů s oblečením z druhé ruky, a pokud jste zatížení na značkové oblečení, pak hledejte obchody s „outletem“. Nové, značkové a krásné kousky zde pořídíte mnohdy za polovinu i méně.

Prodejte, co nepotřebujete

Zvažte prodej nepotřebných věcí. Má to jen samá plus. Zbavíte se předmětů, které zabírají místo, získáte nějaké peníze za prodej, a ještě uděláte radost někomu, kdo je potřebuje a na nové nemá!

Účty držte pohromadě

Nejste fandové domácího účetnictví? Nedivím se vám. Nicméně chcete-li mít skutečný reálný přehled o tom, co děláte s penězi, pak je opravdu vhodné mít všechny účty pohromadě. Jestli vás papírování nebaví a neumíte schovávat každou účtenku, plaťte prostě všechno kartou a mrkněte se na výpis z banky na konci měsíce.

Kreditní karty jako lákadlo

Odložte stranou či docela zrušte kreditní karty a jiné způsoby nákupu, která vám sice dopřávají vše, nač si pomyslíte, ale také vás stojí další splátky a procenta navíc. Máte-li možnost tímto způsobem utrácet, bude vás to stále lákat a budete sami sobě hledat důvody a ospravedlnění, proč je musíte mít. V 99 případech ze 100 je ale mít nemusíte!

Slevy, kupony a akce

Ve všech případech se nebojte a naučte využívat slev, kupónů a akcí. Informujte se o nejvýhodnějších bankovních, pojišťovnických a dalších produktech. O své finanční situaci poradce informujte a naznačte mu, že pátráte po schůdnější nabídce, uvidíte, že to není marné.

Pozor na internet

Na druhou stranu je však také nutné zamezit brouzdání po internetu a sledování newsletterů po nejlepších nabídkách produktů, které nejsou nezbytně životně nutné. Nenechte se zlákat pro zbytečné nákupy.

