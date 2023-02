Na čem se dá ušetřit: Nečekané věci, které vás měsíčně zbytečně ožebračují

Snažíte se ušetřit měsíční výdaje a stále se to nedaří a platby za účty spíš narůstají než klesají? Možná jste zaměřili svoji pozornost špatným směrem a vaše snaha není dostatečně efektivní. Poradíme vám, na kterých měsíčních výdajích se dá ušetřit bez toho, abyste si museli zbytečně moc utahovat opasky.

Poslední měsíce s rostoucími cenami vybízejí k šetření a k tomu, aby se domácnosti uskromnily. Výdaje se zvětšují neúměrně velikosti rodinného rozpočtu. Jak z toho ven? Jak efektivně spořit, ale zároveň si neodpírat?

Každý den jsme obklopeni zaručenými radami, jak nejlépe šetřit, ale ruku na srdce, kolik z těch rad má skutečně efektivní výsledek? Navíc se často jedná o rady, jejichž realizace nás stojí ve finále víc energie, času a možná i peněz, než kdybychom se jimi nenechali zviklat. Řiďte se jen těmi, které skutečně fungují.

Ujistěte se, kam peníze mizí

Často se setkáváte s radami, které vám upírají činnosti a věci, které milujete. Není potřeba si přece dopřát každý den hrnek oblíbené kávy, nebo si koupit oblíbenou pěnu do koupele. Jsou to zbytné věci, které stojí peníze. Když si je odpustíte, budete najednou bohatí, slibují moudří kolem nás. Jenže ona to není tak úplně pravda.

Malé radosti všedního dne si dopřejte

Malé radosti všedního dne jsou za prvé velmi důležité pro naše psychické pohodlí ve velmi náročné době a zadruhé, tato úsporná opatření často vedou jen do slepé uličky. Jak tedy efektivně šetřit? Uvědomte si, kolik platíte za služby měsíčně. Za internet, za měsíční paušál v telefonu, za plyn a elektřinu. Nebo dokonce pojištění. Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy zajímali o to, zda jsou ceny za služby odpovídající a zda není možné najít lepší nabídku u konkurence.

Sečtete-li totiž veškeré měsíční náklady, dostanete docela vysokou částku. Tu ale platit nemusíte, pokud se začnete zajímat o konkurenční nabídky, anebo o lepší nabídky u stávajících firem.

Vše je o tom, vyjednat si lepší podmínky a jak nejlépe na to, se podívejte na videu:

Jak ušetřit na paušálech

Platíte hodně za energie? Najděte si čas a porovnejte konkurenční nabídky. S návrhem se pak obraťte na poskytovatele, u kterého momentálně jste a zkuste u něj vyjednat podmínky stejné. Pokud to nepůjde, vždy můžete přejít ke konkurenci a peníze ušetřit. To platí i o paušálech u mobilních operátorů a pojištění na vozy a domácnost. Jednoduše řečeno, je dobré držet krok s měnícími se sazbami a jednou za čas se na ně zaměřit.

Některá pojištění a služby možná zbytečně přeplácíte. Zkuste si u poskytovatelů vyjednat lepší podmínky. Zdroj: shutterstock

Ušetřete na vodě

Ušetřit můžete i na energiích a to vhodnými spotřebiči a jejich používáním. Trápí-li vás účty za vodu, nainstalujte si na baterii takzvaný perlátor. Perlátor dokáže provzdušnit vodu, takže otočíte-li kohoutkem, neproteče baterií zdaleka tolik vody, jako by tam perlátor nebyl. Spořič dokáže ušetřit až 10 000 litrů vody za rok, což už bude na výsledném vyúčtování docela hezky znát.

Úspory v kuchyni

Pračku a myčku na nádobí pouštějte vždy, když jsou plné a nezapomeňte zvolit správný program na mytí a praní. Bude to znít legračně, ale vyšperkujte si kuchyňskou linku dávkovačem na saponát. Uděláte s radost a ve finále ušetříte. Díky dávkovači saponátu budete mít pod kontrolou jeho spotřebu. Přece jen pumpička nedovolí jaru, aby vytekl na houbičku ve větším množství, než je potřeba.

S vodou se dá šetřit velmi efektivně. Neplýtvejte jí, zároveň ji používejte i k pití a nekupujte drahé balené vody. Zdroj: shutterstock

Dobroty si neodpírejte

Na jídle se dá ušetřit hodně. Ale dělejte to správně. Nešetřete na jídle na úkor kvality a neuchylujte se ke kupování levnějších nekvalitních náhražek. Zdraví by vám to mohlo lehce vrátit jako bumerang. Naopak nakupujte s rozumem.

Zkuste si sestavit jídelníček na pár dní, nebo si alespoň promyslet, co budete v týdnu vařit, podle toho pak nakupte. Pokud mají v akci vaše oblíbené potraviny, které patří mezi dražší sortiment, využijte akce a nakupte je do zásob, pokud to jde, zamrazte je. Za pár dní nebo týdnů, jako když je najdete.

Zkuste kupovat zboží pod privátní značkou oblíbeného obchodu, bude o několik korun levnější a kvalitou srovnatelný se značkovým zbožím. Vařte. Připravujte si pokrmy doma. Ušetříte spoustu peněz a bude to mnohem zdravější.

Nakupujte podle předem připraveného seznamu, vyvarujtete se tak nákupu věcí, které úplně nepotřebujete. Zdroj: shutterstock

Plánujte své nákupy

Nad jídly přemýšlejte, maso si dopřejte, ale z nutričního hlediska věřte, že jej nemusíte jíst každý den. Obměňte jej za luštěniny, vejce nebo zeleninu. Zkuste nakoupit potraviny přes internetové obchody, budete mít pod kontrolou svůj nákupní košík během celého nákupu a uvidíte vždy aktuální celkovou cenu. Lépe se tak zorientujete, kolik zaplatíte, navíc si můžete pak z košíku nepotřebné věci odstranit a promyslet si, co opravdu koupit potřebujete.

Zdroje: www.youtube.com, smilingway.cz