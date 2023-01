Věci, na kterých se dá ušetřit, aniž by vás to bolelo. Zkuste to udělat

Aktuální situace dnešní doby si žádá utáhnout opasky a začít šetřit. Možná si ani neuvědomujete, kde všude utrácíte peníze zbytečně a kde by se tomu dalo pomoci. Poradíme vám, jak si vaše peněženka může trochu odpočinout.

Není nic neobvyklého, že máte v dnešní nelehké době hluboko do kapsy. Snažte se tedy ušetřit tam, kde to jde. Poradíme vám, jak nežít od výplaty k výplatě a ušetřit peníze na nutnou finanční rezervu.

Začněte tím, že si spočítáte příjmy a výdaje a také se samozřejmě zaměřte na to, za co utrácíte nejvíc. Zamyslete se, zda je opravdu vše, co kupujete, nutné a zda byste nemohli něco vynechat nebo nahradit levnější variantou.

Proč si objednávat jídlo domů, chodit do restaurací či si kupovat předražené a nezdravé polotovary, když si můžete uvařit. Správnou volbou surovin ušetříte pěkné peníze a mnohdy se najíte lépe než v restauraci.

Noste peníze v hotovosti, ať máte přehled

Ideální je také si sestavit rozpočet na měsíc a uvidíte, zda jste schopni ho dodržovat nebo s ním hnete, abyste příští měsíc vyšli. Vyberte si peníze z karty a celý měsíc plaťte jen hotově a snažte se vyhnout placení kartou. Je totiž známo, že když máte na kartě dost peněz, velmi vás to nutí utrácet. Takhle budete vědět, že nesmíte.

Také byste měli omezit výdaje za zábavu, což je například placení všemožných televizních platforem, které vám ročně uberou zbytečně několik set až tisíc z účtu. Další zbytečné výdaje jsou taky třeba za počítačové hry.

Pravidelně byste se měli starat i o svou pračku, myčku, sušičku a samozřejmě ledničku a mrazák. Nezapomeňte ho pravidelně odmrazovat a ledničku udržujte čistou. Důležité je i čištění vodního kamene z kávovaru, žehličky nebo rychlovarné konvice.

Nechoďte nakupovat hladoví, přestaňte plýtvat potravinami

Dalším tipem, jak ušetřit, je přestat plýtvat potravinami. Vždy nejprve snězte ty, kterým bude končit datum spotřeby a dle nich plánujte jídelníček. Nakupujte jen jednou týdně a v průběhu týdne pouze dokupujte drobnosti jako pečivo či zeleninu. Zkuste si udělat vlastní strouhanku, z hnědých banánů upečte chleba a omezte konzumaci masa, které bývá z nákupu ta nejdražší položka.Také nikdy nenakupujte hladoví, nutí vás to kupovat zbytečnosti.

V koupelně můžete ušetřit také. Stačí se sprchovat a ne koupat. Když navíc použijete sprchovou hadici s nízkým průtokem, ušetříte ještě více. Prádlo perte v plné, ale ne přeplněné pračce, pak stačí jen na 30 °C, tím snížíte spotřebu o 38% oproti praní na 40 °C.

