Když přestanete kupovat těchto 7 věcí, ušetříte tisíce korun měsíčně

Většinou víme, kde a na čem je možné ušetřit, ale komfortu a rituálu se často vzdávat nechceme. Jsou to drobnůstky, které nám dávají pocit pohodlí, a možná jsou to i malé odměny, které potřebujeme, abychom se stále cítili lidmi. Zvažte dobře, kde můžete ušetřit. Ne všechno používáme stoprocentně a právě zde se nabízí možnosti snížení či zrušení plateb za věci, které nejsou nezbytné.

Ušetříte i na drobnostech. Zvažte to!

Sětřit se nám nechce, ale doba si žádá drobné oběti, a proto zvažte také nákupy těchto zcela běžných věcí. Nemusíte se jich vzdávat úplně, redukovat je ale můžete. Vždyť stačí koupit si kávu jen každý druhý den a už to bude znát. Kupte si dobrou mletou či zrnkovou kávu a připravte si skvělé kafe doma nebo v práci. Moka konvička je dostatečně kvalitním způsobem přípravy, který uspokojí i náročnější. I kdybyste koupili drahou kávu ze 100 % obsahem arabiky, balík vás vyjde jen na několik takových hrnků kávy z kavárny či pouličního stylového kávovaru.

Stejně je na tom i voda. Opravdu musíte mít vodu balenou? Pokud vás znepokojuje její kvalita, pořiďte si filtr s aktivním uhlím do láhve a směle používejte dál kohoutkovou vodou. Filtr se vám brzy zaplatí.

Ušetřete na přeplněném nákupním vozíku

Vyhněte se nejen nákupu zlevněného zboží, ale taky přeplněnému nákupnímu košíku na internetu. Také vždy myslíte, že je lepší ušetřit na dopravě a koupit alespoň za stanovené minimum pro dopravu zdarma? Ve skutčnosti utrácíme víc za věci, které nepotřebujeme nutně. Tyhle nákupy teď hoďte za hlavu. Kupte jen to, co opravdu potřebujete a kvalitní. Levně kupované, dvakrát kupované!

Na druhou stranu, pokud něco skutečně potřebujete, najděte si nejlepší nabídku a použijte i slevový kupón. Není na tom vůbec nic divného a obchodníci s tím počítají.

Předplatné, tarif na mobil i kreditní karty můžete zrušit či změnit

Mít předplatné je fajn, ale jen pokud věc opravdu využíváte. Projděte si nejen předplatné časopisů či e-knih, ale také různých aplikací. Pokud platíte měsíční poplatek přímo z karty, pak si projděte váš účet u Googlu, kde najdete veškeré předplatné spojené s kartou uloženou v mobilu. Zrušte či pozastavte všechno, co není nutné a nevyužíváte. To stejné platí pro televizi. Co máte předplacené vy?

Mobil ale ještě neodkládejte a zamyslete se také nad používáním telefonu a volání, dat i internetu doma. Používáme často různé kombinace předplatných za telefon i televizi a internet, ne vždy však tyhle věci využíváme naplno. Zrevidujte svoje účty a změňte předplatné či kombinace tak, aby vám to vystačilo i vyhovovalo.

Naučte se také využít veškerých možností, které vám nabízí platební karta. Vyhýbejte se platbám kreditní kartou a počkejte, až budete mít konkrétní částku na vaší debení kartě. Můžete také používat "cashback". Z některých plateb je možné získat malé procetno z ceny zpět. Nezbohatnete, ale na drobnosti vám takový cashback připlatí.

Tištěné knihy jsou drahé, ale na jejich elektronické verzi nejspíš moc neušetříte. Chcete ale číst dál? Směle do toho. Využijte služeb knihovny, půjčují tam totiž nejen klasické knížky, ale také e-knihy.

Pro náruživé kuřáky a milovníky alkoholu by znamenala abstinence také výrazné ušetření, ale je pravdou, že tyto změny životního stylu patří k náročnějším. Možná však, že právě teď přišel čas ušetřit i v tomto směru, a to nejen peníze, ale i zdraví. Co myslíte?