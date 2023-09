Málokdo tuší, na co je spodní zásuvka v lednici. Co do ní ve skutečnosti patří?

Donést domů nákup a vyskládat jej v lednici tam, kde je zrovna místo. To není ojedinělý způsob ukládání potravin, ale poměrně běžný, ovšem ne zcela správný postup. Ukládání potravin do lednice má svá pravidla. Některá vás možná překvapí. Například spodní zásuvku lednice využívá drtivá většina spotřebitelů špatně. Tušíte, co do ní patří?

Správně naskládané potraviny v lednici nejsou jen symbolem pořádku, ale jedná se i o praktickou stránku věci a zamezení plýtvání. Ve spotřebiči je několik zón s různou teplotou a vlhkostí, aby pokryly požadavky jednotlivých potravin a ty vydržely co nejdéle čerstvé, v dobré kondici a neměly tendenci se kazit. Jak tedy správně zaplnit lednici a k čemu slouží spodní zásuvka? Máme pro vás odpovědi. Dejte si záležet Pokud potraviny vyskládáte do lednice jak vám zrovna přijdou pod ruku, riskujete jejich znehodnocení. Jednoduše řečeno, v nepřehledné lednici velmi brzy ztratíte ponětí o tom, kterým potravinám se blíží doba expirace, a které naopak vydrží nejdéle. Když se pak budete snažit lednici přeskládat a vyčistit, najednou zjistíte, kolik prošlých potravin se vám tam ukrývá a vy jste zbytečně utratili peníze. Jaký je nejvhodnější způsob zaplnění ledničky, abyste už nemuseli žádnou potravinu vyhodit, nebo se vám nesešly tři balení šunky, jež bylo potřeba sníst nejlépe včera, se podívejte ve videu: Trochu oříšek, který vám může zamotat hlavu, je magický spodní šuplík. Spousta lidí do něj vyskládá veškerou zeleninu v domnění, že je to tak správně. To je ovšem poměrně mylná představa. Co do spodního šuplíku Spodní vysouvací šuplík je vhodnější na jiné potraviny, než je zelenina. Mnohem lépe se tam bude dařit čerstvému masu a rybám. Balte je do potravinové fólie nebo do krabiček určených pro skladování pokrmů. Stálá teplota uvnitř šuplíku může být vhodná i pro vejce. Ta by se zase neměla skladovat ve dveřích spotřebiče, přestože je to místo doporučené přímo výrobcem. Tím, jak se dveře ledničky často otevírají, jsou místem s nejvíc nestabilní teplotou, což kvalitě vajec rozhodně neprospívá. Ne všechna zelenina do ledničky patří. Zdroj: photopixel / Shutterstock.com Horní patra Křehkou zeleninu, jako jsou saláty, bylinky a náchylnější ovoce skladujte spíše v horních částech ledničky. Ve spodním šuplíku by jim neprospěla vlhkost a velký chlad. Můžete je podložit papírovou utěrkou, která přebytečnou vlhkost nasaje a potraviny vydrží déle čerstvé. Na druhou stranu kořenová zelenina najde ve spodním šuplíku vhodný dočasný domov. Ta naopak vlhkost ztrácí, tudíž je žádoucí, aby si ji z ledničky brala zpět. Ani rajská jablíčka v lednici nemají co dělat. Zdroj: Juta/Shutterstock.com Do lednice rozhodně nepatří Navíc do lednice patří jen některá zelenina. Pokud se vám v lednici uvelebily lilky, cukety, papriky a rajčata, klidně je vyndejte a udělejte si tak prostor pro potraviny jiné. Tyto druhy zeleniny by se do ní vůbec dávat neměly. Naopak jim svědčí chladnější místo ve spíži, kde je však vyšší teplota, než právě v lednici.