Na co se nehodí jedlá soda: 10 věcí, co s ní nikdy nesmíte umývat

Jedlá soda je báječný a velmi účinný čistič téměř na cokoliv. Přestože není tolik agresivní jako některé alternativy, najdou se věci, které by mohla trvale poškodit. Na co všechno se nehodí a čemu je lepší se vyhnout?

Soda bikarbona se teplem rozkládá na uhličitan sodný, vodu a oxid uhličitý, takže je maximálně ohleduplná k přírodě i našemu zdraví. Poprvé ji vyrobil v roce 1791 francouzský chemik Nicolas Leblanc pro pekárny. Dnes se získává z uhličitanu sodného, jehož zdrojem je nerost trona.

Jedlou sodu ovšem není třeba nijak obšírněji představovat. Jistě ji všichni velice dobře znáte. Ať už jako součást prášku do pečiva, nebo jako lék na pálení žáhy. Dokonce má i mnohostranné uplatnění při ekologické péči o domácnost. Můžete ji použít na čištění mnoha věcí v domácnosti a také jako skvělý pohlcovač pachů. Její mírná zásaditost napomáhá rozpouštět mastné kyseliny obsažené v kuchyňské nečistotě. Ovšem krystalická struktura sody funguje i jako jemné abrazivo, které sice viditelně čištěnou věc nepoškrábe, ale některé povrchy může zmatnit. A jsou i materiály, kterým by soda mohla prostě a jednoduše uškodit.

Které to jsou?

Sklo, zrcadlo, mramor a umělý kámen

Přípravek z jedlé sody může být pro některé povrchy příliš hrubý a její krystalky tak mohou při čištění způsobit rýhy, které už jen těžko odstraníte. Proto se raději vyhněte čištění některých hladkých povrchů. Týká se to například skla. Takže pozor na okna a zrcadla, která byste si snadno mohli poškrábat. Určitě se vyhněte i čištění nejen jakéhokoliv povrchu z mramoru, ale i z umělého kamene. Prostředek s jedlou sodou způsobí poškození vrchní ochranné vrstvy a ve finále se na něm vyskytnou nehezké škrábance.

Přípravek z jedlé sody může být pro některé povrchy příliš hrubý a její krystalky tak mohou při čištění způsobit rýhy, které už jen těžko odstraníte. Zdroj: profimedia.cz

Pozlacené nádobí a předměty

Sodu bikarbonu byste neměli používat ani k mytí tohoto druhu nádobí. Většina z nás nemá doma nádobí pozlacené opravdu kvalitním zlatem, i když výjimky se možná najdou. Z větší části jde často o mosaz nebo různé slitiny zlata. V tomto případě buďte raději s jedlou sodou opatrní. Zlato je měkký kov, který je velmi snadné nepěkně poškrábat. Takže na nic pozlaceného sodu nepoužívejte!

Hliníkové nádobí

V případě tohoto materiálu sodu na čistění hrnců a pánví použít s klidem můžete a nemělo by se stát nic zásadního. Jen je zároveň dost důležité, abyste je nezapomněli okamžitě opláchnout čistou vodou. Soda bikarbona by totiž způsobila oxidaci hliníku a došlo by k hnědému zabarvení původně světlého nádobí.

Starožitné stříbro

Dalším problematickým materiálem je stříbro. Sice byste směsí vody s jedlou tento kov vybělili, ale nedělejte to. Pravděpodobně byste zároveň připravili vaše stříbrné šperky o lesk a byly by nevzhledně matné a zašedlé. Jestliže chcete mít vaše šperky čisté a stále kvalitní, je vždycky nejlepší je svěřit do rukou profesionálů. Nebo můžete použít k tomu určenou vodu či vatu, které snadno seženete v každé drogerii.

Jedlou sodou byste neměli čistit ani gravírované nebo popraskané předměty. Zbytky pasty by se vám nepěkně usadily v drobných proláklinách, což by ubralo na atraktivitě vzhledu a časem by došlo i k nežádoucím chemickým reakcím. Typickým příkladem jsou rýhované výrobky z mědi, které se po čase zabarví dozelena.

Jestli máte varnou sklokeramickou desku, tak se opět tomuto čističi vyhněte na sto honů. Zdroj: profimedia.cz

Dřevěné podlahy a nábytek

Sodě se vyhýbejte i v případě dřevěného nábytku a podlah. Přípravek by snadno narušil povrchovou úpravu dřeva a nábytek by byl poškozen. Místo toho raději použijte citronovou šťávu nebo olivový olej, to dodá dřevu krásný lesk.

Sklokeramická deska sporáku

Je pravdou, že čistidla se sodou bikarbonou se běžně používají při čištění klasických sporáků, ale jestli máte varnou sklokeramickou desku, tak se opět tomuto čističi vyhněte na sto honů. S naprostou jistotou byste se spolehlivě připravili také o její lesklý povrch.

