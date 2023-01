Většina Čechů neumí správně nabíjet mobil a ničí baterii. Děláte to správně?

Vybíjí se vám rychle baterie a váš mobilní telefon často „skomírá“? Možná děláte zbytečné chyby v nabíjení. Které to jsou a jak se jich vyvarovat, abyste měli funkční mobil vždy po ruce?

V současné době chce mít každý mobil co nejdéle nabitý a k dispozici. Bohužel si někdy životnost akumulátoru mobilu zbytečně zkracujeme nesprávným zacházením. Máme proto pro vás pár dobrých rad a fíglů, které baterii ochrání před rychlým a zbytečným poškozováním. Co vše pro to můžete udělat?

Nabíječku nenechávejte v zásuvce

Ačkoliv se to nezdá, jedná se o jeden z nejčastějších prohřešků. V žádném případě byste neměli nechávat nabíječku stále připojenou do zásuvky v případě, že už telefon nenabíjíte. Vždy ji připojte pouze na aktuální nabíjení mobilu a poté opět odpojte. Bude mnohem déle funkční.

Nenabíjejte na celých 100 %

Další z častých chyb, která zbytečně zkracuje baterii telefonu životnost. Každá baterie má totiž přesný počet nabíjecích cyklů a jakmile ji budete pokaždé nabíjet na 100 %, tyto periody budou postupem času kratší a kratší.

Baterie nemusí být vyšťavená až na dno

Totéž platí i v případě vybíjení telefonu. Nejnovější lithiové baterie totiž pracují ve výše zmíněných cyklech, a tudíž byste neměli nechávat vybít mobil až na 0 %. Opět byste zkrátili celkovou životnost baterie. Ideální je nechat její stav energie klesnout pod 20 % a zároveň ho nenechávat dosáhnout až na stovku, vhodných je tak 80 %.

Nenabíjejte celou noc

Je málo jedinců, kteří tuto zásadní chybu nedělají. Častokrát se jedná o jedinou možnou dobu, kdy je telefon možné nabít. Ovšem baterie, která se mnoho hodin neustále nabíjí, ztrácí poměrně rychle svůj správný výkon. Což souvisí s předchozími pravidly na kolik procent nabíjet a nechat mobil i vybít. Proto si k nabíjení raději najděte jinou vhodnou dobu, abyste ho měli pod kontrolou.

Během nabíjení nechte mobil v klidu

Pokud budete zrovna telefon nabíjet, vyhněte se jeho používání. Zbytečně byste jej zároveň vybíjeli a došlo by k přetížení baterie, což často poznáte i na teplotě zahřívajícího se telefonu, kterému se podstatně sníží výkon.

Nenabíjejte mobil v pouzdře

Před nabíjením telefonu vždy vyjměte telefon z ochranného pouzdra. Zbytečně zadržuje teplo, které baterka nabíjením vytváří a mohlo by dojít k přehřátí a poškození vnitřních částí telefonu.

Zcela jistě se vyhněte používání jiných nabíječek než těch originálních. Zdroj: shutterstock.com

Vždy jen originální nabíječka

Zcela jistě se vyhněte používání jiných nabíječek než těch originálních. Vždy se jedná o kus, který náleží k danému telefonu. Pokud budete muset původní nabíječku nahradit, vždy kupujte jen kvalitní. Počítejte však s tím, že nabíjení může být buď velmi pomalé, anebo naopak velmi rychlé. Právě v tom je rozdíl oproti originálu a bohužel pak dochází ke snížení životnosti baterky.

