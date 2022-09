Jak naše babičky ošetřovaly nábytek: Vyráběly si domácí leštěnku za pár korun

Dřevo je zvláštní materiál. Čím je starší, tím je hezčí… Ovšem, aby vyzrálo do krásy, potřebuje vaši péči.

Dneska si můžete koupit nábytek z různých materiálů, jako jsou laminát, dřevotříska, kov… Ale dřevo zůstává starou dobrou klasikou, která nikdy nezklame. Váš interiér s každým dřevěným kouskem získává to, čemu se říká „teplo domova“. Dřevo je bytelné, má příjemnou barvu a takový nábytek z masivu vám může vydržet klidně i desítky let. Ovšem má to háček. Dřevo je totiž živý materiál, který časem „pracuje“. Co to znamená?

Čerstvé versus staré dřevo

Dřevo má zvláštní vlastnost pohlcovat (ale také vypuzovat) vodu. Reaguje na vlhkost vzduchu, proto spousta evropských stromů má vlhkost až 28 %. U měkkých dřev bývá schopnost „nasávat“ vlhkost daleko větší, než u tvrdých dřev jako je březové, bukové nebo dubové. Na výrobu nábytku by se měly používat sušší druhy dřeva. A to hlavně z jednoho prostého důvodu – čerstvé dřevo se vysušováním smršťuje a mění svůj tvar. To může být problém u různých konstrukcí nábytku, jako jsou třeba skříně, komody, postele, stoly, vitríny, regály… Jenže, co s tím?

Mezi čerstvým a starým dřevem je rozdíl. Mladé bývá plné vody a je těžší. Zdroj: Profimedia

Vyhněte se vodě

Truhláře budete těžko kontrolovat, aby vám vyrobil nábytek z dostatečně proschlého (ale ne přesušeného) dřeva. Nicméně i tak může kondičku svého dřevěného nábytku nějak ovlivnit. Pravidlo číslo jedna je nepouštět ke dřevu vlhkost! To znamená vyvarovat se jakémukoliv kontaktu s vodou. Pokud máte třeba dřevěný stůl, dávejte pozor na vylité nápoje. Nezapomeňte, že dřevo se chová podobně jako houbička na nádobí – nasává tekutinu a mění svoji hmotnost i tvar. Proto ho také nikdy nedávejte do blízkosti zdrojů, které vytváří vodní páry (vařič, difusér, klimatizace). Jen to zkrátí životnost vašeho nábytku.

Horké nápoje jsou pro dřevo pohromou. Zdroj: Profimedia

Pozor na tepelné zdroje

Nejen voda, ale také přílišné horko mohou být pro dřevo pověstným „hřebíčkem do rakve“. Vysoké teploty dřevo totiž extrémně přesuší a pak začne praskat. Závěr je stejný jako u „mokrého dřeva“ – konstrukce nábytku ztratí tvar i stabilitu. A to nikdo z nás nechce! Proto nikdy nedávejte dřevo do blízkosti kamen, krbů, rádiátorů nebo jiných tepelných zdrojů.

Naše babičky čistily dřevo octem

Prach se bohužel dřevu nevyhýbá. Pokud tedy chcete čistit nábytek, vezměte si na to jablečný ocet. Jak na to: Dvě lžíce octa smíchejte s šálkem vody. Výsledný roztok promíchejte a namočte do něj hadřík. Ten důkladně vyždímejte a použijte na otírání prachu a nečistot .

V péči o dřevo pomáhá jablečný ocet. Zdroj: Profimedia

Vsaďte na olej

Chcete, aby vaše dřevo mělo delší životnost? Používejte k jeho ošetření jedlý olej. Výborný je například lněný nebo olivový olej. Olej vytvoří na dřevě ochrannou vrstvu, která nebude propouštět vlhkost a zároveň zabrání jeho přesychání. Jak na to:

Šálek olivového oleje smíchejte s několika kapkami citronového esenciálního oleje. Vše pak nalijte do rozprašovače, aplikujte na povrch nábytku a rozleštěte suchým hadříkem. Stejným způsobem můžete použít i kokosový olej. Ale pozor, častým používáním olejů se dřevo tónuje. Tak nebuďte zbytečně překvapeni.

Olivový olej zamezu přesychání dřeva. Zdroj: Profimedia

Vyrobte si domácí leštěnku

Smíchejte lžíci olivového oleje a trochu soli. Směs naneste na navlhčený hadříček a vetřete do dřeva. Krystalky soli odstraní prach a nečistoty. Olivový olej zase ošetří dřevěný povrch a dodá mu kýžený lesk.

Sůl dřevo vydesinfikuje a zbaví nečistot. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.extra-nabytek.cz, www.drevostavitel.cz