Jak zabránit usazování prachu na nábytku: Skvělý je jednoduchý trik z muzea!

Každou chvíli utírat prach z nábytku je otrava. Jak to dělají v muzeu, kde se to předměty a nejrůznějšími lapači prachu jen hemží? Mají skvělý trik! Zkuste ho taky.

Prach je strašná věc. Sedá na nábytek, na podlahu, na lustry. Vypadá to, že před ním není úniku. „Já jsem si myslela, že problém s prachem mají především „měšťáci“, protože je tam spousta aut a ekologie vázne. A teď, když bydlím na vesnici, prachu mám stejně,“ rozčiluje se pětačtyřicetiletá Denisa, původem z Brna. Podle ní je pravidelné smýčení prachu k ničemu, protože se stejně zase znovu objeví. „Nejhorší je to, když do bytu zasvítí sluníčko. To pak je vidět každý zaprášený kout a každá šmouha,“ dodává.

O skvělém pomocníku proti usazování prachu se dozvíte v tomto videu:

Z čeho se skládá prach?

Denisa není jediná, kterou prach dovádí k šílenství. Podle vědců je prach sice otravný, ale vlastně poměrně přirozený. Pokud byste dali na rozbor prachovku, určitě byste koukali, co všechno se v ní najde. Prach totiž tvoří konglomerát různých věcí. Jde třeba o výkaly roztočů, spóry plísní, pyl, zbytky potravin, papírová vlákna, chlupy od domácích mazlíčků, mikroby, drobný hmyz a pozor – i lidské kožní buňky. Věděli jste, že týdně ztratíte až 28 g kůže? Takové množství se rovná menšímu sáčku bramborových chipsů…

V prachu naleznete zbytky kůže, vlasů a špíny. Zdroj: Profimedia

Skvělý trik proti prachu z muzea

Jak je vidět, prach ze zemského povrchu asi nevymýtíme. Nicméně je tady šance, jak ho alespoň trochu zredukovat. Jedním s tipů, jak zatočit s prachem, je použít glycerín. Tuhle vychytávku používají uklízečky veřejných prostor, včetně muzeí, galerií či úřadů. A opravdu funguje! Stačí, když pár kapek glycerínu nakapete do vody a setřete s ní lynoleum, dlažbu, dřevěnou nebo laminátovou podlahu. Bude krásně lesklá a prach se na ní jen tak nepřichytí.

Trošku dětského oleje

Stejný postup můžete zvolit při utírání prachu na nábytku. Hadřík namočený ve vodě s trochou glycerínu osvobodí (alespoň na čas) od prachu stoly, police, židle, vázy či různé dekorace. Nemáte doma glycerín? Můžete namísto něj použít dětský olejíček, který má podobné účinky. Důležité je každý nános pečlivě setřít kuchyňskou papírovou utěrkou, aby se nevytvářely mastné plochy a nánosy. Prach se ve vaší domácnosti deset dní neobjeví.

Glycerín prach odstraní, povrch naleští a drobné částečky prachu odpuzuje. Zdroj: Profimedia

Co dělat, aby se u vás doma méně prášilo?

Zredukujte textil! Různé potahy, polštářky (líně se povalující na gauči) vytváří prach a samy se stávají jeho neustálým zásobníkem. Tak pozor na to!

Pošlete koberce k vodě. Koberce sice hezky zateplí prostor, nicméně jsou magnetem na prach a nečistoty.

Dejte dekorace pod zámek. Veškeré ozdůbky a drobnosti uložte do prosklených prostor, například do vitrín. Budou hezky vidět, ale zároveň na ně nebude sedat vrstva prachu.

Co nenosíte, dejte do pytlů. Věci, které vám visí netknuté ve skříni, dejte raději do vakuovaných pytlů. Jednak ušetříte místo, zároveň ovšem předejdete tomu, že se z oblečení budou uvolňovat vlákna, která jsou součástí prachu.

Zdroje: www.kupi.cz, www.tn.nova.cz