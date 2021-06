Jak vyrobit svépomocí úžasný nábytek z palet pro začátečníky krok za krokem

Palety jsou relativně levné, pevné, navíc stlučené do určitého tvaru, a skvěle se tak hodí pro snadnou výrobu nábytku. Někdy stačí poskládat jich pár na sebe nebo vedle sebe, přidat matraci a většina práce je hotová. Přesto se vyplatí před výrobou i jejich sháněním znát některé informace.

Europalety, tedy podpěry a podstavce používané při přepravě těžkých nákladů, se většinou vyrábějí z tvrdého dřeva. Získáme z nich tedy velmi odolný materiál, ale zároveň musíme počítat s větším úsilím při případném řezání.

Dvakrát měřte

V Evropě se běžně používají obdélníkové palety o rozměrech 120x100 cm, 120x80 cm a 80x60 cm, prostřední z nich je právě pro výrobu nábytku nejobvyklejší. Proto si nejprve rozmyslíme, jak se chystáme paletu při výrobě nábytku použít, a pak se teprve vydáme na lov materiálu. Rozhodneme se také, jestli chceme paletu použít celou, nebo je naším cílem ji rozebrat a dál zpracovat jednotlivá prkna nebo trámky.

Palety měly původně zcela jiný účel Zdroj: Photographee.eu / Shutterstock.com

Pořizujeme obezřetně

Při nákupu máme dvě možnosti. První je koupit si v hobbymarketu nebo na internetu paletu určenou přímo pro výrobu nábytku. Bude dražší, ale stoprocentně čistá, vyschlá a zcela bezpečná. Vyplatí se ji koupit, pokud si chceme ušetřit práci, potřebujeme jen pár kusů a také pokud bychom je používali třeba pro výrobu dětského nebo kuchyňského a jídelního nábytku. Druhou možností je opatřit si je v nejbližší ochotné firmě, která palety používá, případně prodává. Dostaneme je za zlomkovou cenu, možná i zadarmo, ale budeme muset pečlivě vybírat – což bychom vždy měli udělat sami. Použitelná paleta by neměla být nikde viditelně znečištěná, mastná ani vlhká, stejně jako podezřele těžká (pak je nejspíš vlhká uvnitř). Nemělo by z ní trčet mnoho hřebíků, neměla by být polámaná ani rezavá a rozhodně by neměla páchnout. Z boku hledáme značky a nápisy. Například značka HT znamená, že paleta byla tepelně ošetřená, MB značí ošetření pesticidem. Čím více podobných informací tu bude uvedeno, včetně například telefonu anebo webové stránky výrobce, tím pečlivěji byla paleta zpracovaná, tím lépe odolávala zátěži a tím déle bude sloužit.

Zbavíme se nečistot

Použité palety nejprve vydrhneme mýdlovou vodou a bělidlem, abychom se zbavili případných bakterií. Až palety znovu vyschnou na nějakém dobře větraném místě, připravíme je pro výrobu. Pečlivě obrousíme povrch, aby nikde nehrozilo zadření třísky, vytaháme hřebíky, případně je bruskou co nejvíc zahladíme do povrchu.

Řežeme snadno

Palety měly původně zcela jiný účel a během let je možná někdo mnohokrát vyspravoval a zpevňoval. Proto jsou v nich někdy hřebíky nasázené tak hustě, že je těžké paletu vůbec rozříznout. Dobře si proto rozmyslíme, jestli je to vůbec potřeba, a připravíme si vždy pro jeden projekt o několik palet víc pro případ, že bychom některou z nich nedokázali rozříznout vůbec.

Nátěr volíme podle dalšího použití. Zdroj: Igi Jakubiec / Shutterstock.com

Pečlivě natíráme

Nátěr volíme podle dalšího použití. Nábytek určený do interiéru natíráme vodou ředitelnými barvami nebo interiérovými lazurami. Venkovní nábytek ošetříme impregnací, chránící před dřevokazným hmyzem i plísněmi, a poté natřeme exteriérovou lazurou, voskem pro zahradní nábytek, případně jednou až dvěma vrstvami barvy. Prodloužíme tak jeho životnost, a až bude jednou potřeba palety zrenovovat, stačí je obrousit a ošetření zopakovat.

