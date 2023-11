Máte pocit, že nádobí ve vaší myčce špatně schne? Čím to může být? Vyzkoušejte triky, které vám s přebytečnou vlhkostí pomohou, ale jistě si také zopakujte, na čem všem kvalitní vysušení záleží.

Když myčka nádobí nevysuší

Myčka je skvělým pomocníkem v domácnosti, ale i s takovou úžasnou hračkou je potřeba naučit se zacházet. Není to nic těžkého, ale na správném používání závisí to, jak bude vaše nádobí čisté i suché. Na pomoc můžete povolat utěrku, ale proč si zbytečně přidělávat práci, když to jde i jinak.

Utěrka nebo spíš ručník vám ale pomohou i jinak a bez práce. Na YouTube kanále Hacks with Christina vám autorka ukáže, co můžete udělat příště.

Zdroj: Youtube

Jak na mokré nádobí v myčce?

Vidíte? Stačí jen otevřít dvířka myčky, ručník položit přes dvířka tak, aby byl napůl venku a napůl uvnitř, a mírně dvířka opět přivřít. Za pár minut můžete nádobí zkontrolovat a uvidíte, že ručník jednoduše páru a přebytečnou vlhkost nasál a nádobí je nyní krásně suché. Funguje to však za předpokladu, že je myčka ještě horká.

Jak dobře se přebytečná vlhkost odpaří záleží na zvoleném programu. Čím teplejší, tím rychleji se páry z pootevřené myčky dostanou ven a vaše nádobí usuší. Nicméně v rámci šetření energiemi, a to z finančního i ekologického pohledu, je vhodnější používat programy označené eco, které bývají šetrnější právě díky ohřevu na nižší teploty. Málokdo tuší, že právě takový program také často sušení zcela vynechává. Na vysušení je totiž třeba myčku zahřát, aby se voda odpařila, a pak už by takový program zase moc ekologický a ekonomický nebyl.

close info Shutterstock zoom_in Snažte se myčku nepřeplnit a talíře i další nádobí ukládat tak, aby se v něm nedržela voda.

Jak to udělat, aby nádobí schlo lépe?

Aby bylo nádobí na konci mytí co nejsušší, dodržujte také pravidla plnění myčky. Myčku tedy plňte přiměřeně, ale hlavně stavte talíře a hrnky do koše pod úhlem a tak, aby mohla voda stékat. Dejte si pozor především u plastového nádobí a krabiček, které jednak hůř schnou a zároveň může během mytí dojít k jejich přetočení.

Zmíněné jste asi věděli, ale možná vás překvapí, že hůř schne i nádobí v případě, že nepoužíváte nebo vám právě došla leštěnka. I její používání má vliv na schnutí a také to, zda jsou na skle viditelné kapičky.

Po skončení cyklu pootevřete dvířka a jen o pár centimetrů vysuňte horní koš. Zlepšíte tím cirkulaci vzduchu a vlhkost se rychleji odpaří. Čím dříve po skončení programu myčku pootevřete, tím lépe a rychleji se přebytečná voda odpaří.

