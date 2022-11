Na tohle ve skutečnosti slouží háček v nákupním košíku. Používáte ho správně?

Řekli jste si už někdy, na co přesně slouží háček na vozíku, se kterým chodíte po obchodě? Má to velmi praktický význam, jenž se hodí znát. Od teď už ho budete používat neustále!

Nakupování v obchodě patří mezi běžné záležitosti každodenního života. Pokud máte dlouhý seznam, automaticky už saháte po nákupním vozíku, abyste si věci a potraviny měli kam odkládat. Tato pomocná věc je však mnohem užitečnější, než si mnozí myslí. Veškeré prvky na nákupním košíku jsou vytvořeny z nějakého důvodu. Víte, co a jak správně používat?

Křehké ovoce a zelenina

Ve videu můžete vidět, na co všechno slouží háček u nákupního košíku:

V některých obchodech bývá ovoce a zelenina hned na začátku. Do igelitových sáčku si vezmete vše, co potřebujte a jdete dál nakupovat. Bohužel poté vkládáte do nákupního košíku těžší věci a jeho obsah musíte neustále přerovnávat. Výrobci s tímto problémem dopředu počítali, a proto vytvořili kovové poutko, které se vyskytuje nahoře před držadlem. Pověste tam sáčky s ovocem a zeleninou, které by se snadno pomačkaly a zničily.

Jahody ve vaničce

Stejně náchylné na zničení bývají i jahody, borůvky, maliny a jiné ovoce, které se nachází v plastové či kartonové vaničce. K ochraně těchto produktů pak dokonale poslouží sedátko pro malé děti, jestliže je zrovna nemáte s sebou.

Sedátko pro dítě slouží i na vaničky s ovocem. Zdroj: Shutterstock

Nákupní taška hned po ruce

Pro nákupní tašky má kovové poutko dva způsoby použití. Buď tašku zavěsíte zvenku a při placení ji nemusíte hledat, a nebo ji zavěsíte zevnitř. Druhý způsob je skvělý hlavně pro ty, kteří si potraviny během nákupu sami skenují. Taška vám tak nikam nespadne a vy si tam můžete vkládat potraviny i pomocí jedné ruky.

Prostor pro balené nápoje

Možná jste si už někdy všimli, že ve spodní části vozíku je další pomůcka pro nakupování. Slouží především pro balené nápoje, basy s pivem či velké krabice, které by zbytečně zabíraly místo v košíku. Ukládat tam můžete i těžké granule, se kterými se tak nemusíte zbytečně namáhat, jelikož je netaháte do výšky.

Do správně uspořádaného nákupního vozíku se vám vejde mnohem více věcí. Zdroj: Shutterstock

Malý košíček na konci

Některé vozíky jsou vybaveny i malým košíčkem, který se nachází na opačné straně vozíku. Do toho vkládejte především ty věci, které jsou drobné a hrozilo by jejich propadnutí. Veškeré tyto vychytávky vám nakupování poměrně zjednodušují, tak proč je nepoužívat?

Zdroje: prosvet.cz, youtube.com, ifunny.eu