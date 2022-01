Jak skládat napínací prostěradla? Chytrý trik vám ušetří prostor i čas

Umíte pěkně složit napínací prostěradlo, anebo byste radši skříň s ložním prádlem nikomu neukazovali? Nestandardní tvar napínacích prostěradel jejich skládaní trošku komplikuje, ale složit je do úhledných balíčků není velký problém.

Na materiálu prostěradla záleží, ale složit jdou všechna

Než se na skládání vrhnete, najděte si pěkně velkou plochu, na kterou si můžete prostěradlo položit. Dá se to sice udělat i v ruce, ale využít postel nebo velký stůl jsou rozhodně jednodušší. Prostěradlo z pevnější, netahavé tkaniny je vždy úhlednější a lépe drží tvar. Prostěradlo z úpletu složíte stejně, ale hůř se s ním pracuje.

Napínací prostěradla jsou neobyčejně praktická, ale jejich uložení už není. Zdroj: Profimedia

Na skládání napínacího prostěradla si najděte místo

Stejně tak jako skládáte prostěradlo obyčejné, podobně budete postupovat i s tím napínacím. Rozdíl je jen v tom, že vám budou tak trošku překážet nařasené okraje s gumičkou. Trik spočívá jen ve vkládání rohů do sebe. Aby bylo napínací prostěradlo pěkně složené, začněte od rohů. Právě ty čtyři rohy musí na sobě pěkně ležet a nařasení jen vždy shrnete na jednu stranu.

Jak složit napínací prostěradlo

Vyprané a suché prostěradlo přeložte napůl tak, aby rohy pěkně ležely na sobě. Nařasení úhledně vložte jedno do druhého, aby vám vznikl obdélník s nařasenými stranami přeloženými směrem do středu obdélníku.

Pak přeložte znova na půl stejným způsobem. Všechny čtyři rohy pak budou ležet na sobě s nařasením ze dvou stran. Pěkně je rukou uhlaďte, aby byl obdelník co nejpěknější.

Nyní máte obdélník s řasením ze dvou stran. Teď už zbývá jen složit obdélník na třetiny podélně, čímž vznikne dlouhá nudle. Složte jej tak, aby byly gumou stažené kraje uvnitř. Nudli sbalte znovu na třetiny do balíčku.

Pěkně složené napínací prostěradlo lze skvěle uskladnit. Zdroj: Profimedia

Úhledně sbalená prostěradla přehledně uložte

Jak vidíte, jde jen o to, vložit roh jeden do druhého a dát si pozor jen na řasení, které stahuje kraje. Takto složené balíčky prostěradla jsou dobře skladné a minimálně pomačkané. Prostě radost pohledět.

Naučte se skládat napínací prostěradla. Zdroj: Profimedia