Řešíte často nepříjemnou situaci s intenzivním zápachem obuvi? Máme pro vás hned několik účinných řešení. Nasypte si do boty třeba sůl.

Pokud vás unavují trapné situace a vyhýbání se společenským setkáním kvůli zapáchajícím botám, zkuste tento problém prakticky a účinně vyřešit. Jak odstranit zápach z bot nebo jak mu v lepším případě předcházet?

Jak trvale odstranit zápach z obuvi? Podívejte se na YouTube video na kanálu Organizing TV:

Prevence je základ

Zápach z nohou je velice nepříjemný nejen vám, ale i všem z blízkého okolí. Bohužel právě teď v chladném počasí má mnoho jedinců chodidla převážnou část dne v neprodyšných a teplých botách, kde se nohy intenzivně potí a následně zapáchají.

Lidská noha během jednoho dne vyloučí až 0,5 litrů potu. Pokud se nemá toto množství kam vypařit, odnesou to nejen vaše boty, ale bohužel i samotné nohy. Kromě nepříjemného zápachu je totiž vlhké prostředí ideální ke vzniku plísní a dalších kožních nesnází. Je tedy důležité dbát na prevenci a zmíněným nebezpečím účinně předcházet.

Dobré boty a přezouvání

Nejlepší prevencí jsou kvalitní a dostatečně prodyšné boty, díky nimž budou moci nohy dostatečné dýchat. Stejně tak byste se měli během dne pravidelně přezouvat do dobře větratelných přezůvek, pokud to je možné, choďte například doma naboso. Nechoďte také dlouho jen v jedněch botách, ale pravidelně je střídejte. Po každém nošení obuv vždy náležitě ošetřete a očistěte.

close info Profimedia zoom_in Skvělým prostředkem, který funguje na zapáchající boty, je obyčejná kuchyňská sůl.

Kuchyňská sůl

Skvělým prostředkem, který funguje na zapáchající boty, je obyčejná kuchyňská sůl, která nepříjemný odér dokonale pohltí. Stačí ji nasypat do bot a nechat přes noc působit. Druhý den ji z bot vysypte a vnitřek boty dočistěte čistým štětcem nebo suchým hadříkem.

Bylinka našich babiček

K odstranění zápachu můžete také využít bylinku, na níž sázely už naše babičky. Každý večer do bot vložily několik lístků libečku a nechaly je působit do druhého dne, ale klidně i déle. Podobným způsobem můžete využít i dezinfekční a voňavé oleje, které do bot nastříkáte pomocí rozprašovače.

close info Shutterstock.com zoom_in K odstranění zápachu můžete také využít libeček.

Jedlá soda

Dalším účinným způsobem, jak se zbavit zapáchajících bot, je použití jedlé sody. Hydrogenuhličitan sodný je chemická sloučenina s mnoha oblíbenými vlastnostmi. Kromě jiného je možné ji použít i k očistě bot a odstranění zápachu.

Ocet a alkohol

S prekérní situací vám pomůže i směs octa nebo vodky, které smícháte v poměru 1:1 a nastříkáte je na noc do bot a necháte je samovolně uschnout.

Zdroje: www.vlapa.cz, www.living.iprima.cz, www.filipo.cz