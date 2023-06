Odborníci varují: Těchto 8 věcí nikdy neskladujte na půdě domu

Půda je prostor, kam můžete „uplacírovat“ věci, které se vám doma moc nehodí. Ale pozor, některé předměty byste tam rozhodně dávat neměli. Jaké?

Život je změna. A tak staré věci často vystřídají nové a pak nastává otázka: „Co udělat s vysloužilci, kteří vám věrně sloužili? Prodat je, nebo darovat kamarádům či charitě?" Většina lidí se však zbavit věcí nedokáže a tak je raději schová na půdu. Co kdyby se jednou hodily? Prostor pod střechou se pak plní různým haraburdím, na které si léta nikdo nevzpomene. Podle odborníků však tahle „úschovna“ má svoje rezervy a některým věcem může vyloženě uškodit. O čem je konkrétně řeč?

Na videu najdete tipy, jak si zorganizovat věci na půdě:

Dřevěný a čalouněný nábytek

Řeknete si, že na půdě se židlím, stolům, křeslům nebo gauči nic nestane. Jenže opak je pravdou. Půdní prostor bývá v podkroví, kde se často objevuje plíseň. Ta může být „zažraná“ ve střešních trámech, okenních rámech či rozích místností. A pak stačí jen správná příležitost a máte ji na svém majetku. Půdní prostor je na šíření plísní jako dělaný. Vlhko. Nevětraný vzduch. Málo světla… To všechno stačí proto, aby se z vašeho prostoru pod střechou stalo jedno velké vrakoviště plesnivých věcí. Tak pozor na to! Místo klasického dřevěného nábytku můžete pod střechu uložit zahradní nábytek. Ten je většinou vyroben z kovu či umělého ratanu, kterému plíseň ani případná vlhkost neublíží.

Koberce a látky

Pokud dáte svoje vzorované poklady „nahoru“, můžete se s nimi prakticky rozloučit. Kobercům nesvědčí temno, vlhko a nevětrané prostory. Proto je rozhodně nedávejte na půdu, ale vyhněte se i suterénním prostorům a výklenkům, kde se často drží vlhko a plísně. Velkým nebezpečím pro podlahové textilie jsou i šatní moli či kobercoví brouci. Ti mají takový apetit, že si z vašeho drahého peršanu bez problémů udělají jeden velký švédský stůl. Tak pozor na ně! Koberec, který se vám doma nehodí, nikdy nedávejte do plastového obalu, jen by se zapařil. Lepší je bavlněný návlek a přípravek proti šatním molům. Nejlepší místo pro skladování peršanů je suchý a větraný kout.

Hořlavé látky

V žádném případě na půdě neskladujte hořlavé předměty jako jsou barvy, terpentýn nebo propan. Tahle „výbavička“ bude ve větším bezpečí, když ji dáte na místo dál od domova. Vyberte si takové, kde je ventilace, tedy pravidelný přísun čerstvého vzduchu. Ideální je třeba garáž nebo zahradní kůlna.

Důležité dokumenty

Přestože žijeme v době technologických možností, spousta důležitých věcí se píše na papír. Ať jde o rodné listy, daňové doklady, důležité účty, výpisy, lékařské zprávy či fotografie. Pokud necháte tuhle papírovou nálož bez ochrany na půdě, teplo a vlhko je za pár měsíců poškodí tak, že budou nepoužitelné. Pokud tedy nemáte jinou možnost a musíte je uskladnit v půdním prostoru, dejte je alespoň do uzavřené nádoby, které odolá vodě i hmyzu.

Jakákoliv elektronika

Magnetofon. Věž na poslouchání cédéček. Stará televize nebo počítač… Co s těmito poklady, které už dosloužily? Většina lidí nemá srdce elektroniku vyhodit a tak ji raději odnese na půdu. Děláte to také? Bohužel je to velká chyba. Teplé klima na půdě může poničit kabeláž i počítačové systémy. Nakonec bude z vašeho skladiště spíše jedno velké (elektronické) pohřebiště. Totéž platí i pro skladování cédéček, dvd, desek či pevných disků, které se špatnými podmínkami znehodnotí.

Uskladněním na půdě se může spousta věcí znehodnotit. Zdroj: Profimedia

Obrazy, starožitnosti a „srdcovky“

Jsou věci, které prostě mají nevyčíslitelnou hodnotu. Třeba obraz, který maloval váš pradědeček. Stoletá lampička po tetě, která je věčnou vzpomínkou na vaše dětství… A ještě spoustu dalších srdcovek, které byste si chtěli uchovat pro další generace. A kde jinde, než na půdě? Jenže to je právě ta velká chyba. Půda je velký, teplý a špatně větraný prostor, kde se vaše poklady znehodnotí. Hledejte spíše jiné místo, kde je světlo, sucho a dobře větratelno.

Potraviny, které se nevešly do spíže

Křečkujete zásoby na horší časy? Pak svoje přebytku určitě neskladujte na půdě. Proč? Škůdci je můžou napadnout, i když je máte v plastových nádobách. A to neplatí jen o „lidském jídle“, ale také o psích granulích. Co s tím? Odborníci dopročují kupovat zásoby přiměřeně. Ale když už jste jednou neodolali slevové horečce, je lepší zásoby uskladnit v kuchyni a na půdu dát přebytečné kuchyňské vybavení (pánve, hrnce), kterým se v dusnu či horku nic nestane.

Věšení prádla na půdě podporuje vlhkost vzduchu, která způsobuje plísně. Zdroj: Profimedia

Kartonové krabice

Často není problém, co skladujete, ale v čem co skladujete. Jedním z problémových obalů jsou kartonové krabice. Tenhle materiál dlouho nevydrží a rychle se rozpadne. Navíc se stává častým terčem myších útoků, které znehodnotí obal i jeho obsah. Proto je lepší se místo tvrdého papíru spolehnout na plast. Plastové kontejnery pojmou hodně věcí a navíc mají ochranné víko, které jen tak někdo neotevře. Kupte si rovnou dva nebo i tři. Budou se hodit!

Zdroje: www./bestlifeonline.com, www.tzb-info.cz