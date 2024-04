close info Profimedia / Profimedia

To se ví, že i vůně nebo spíš zápach dokáže prozradit v domě nebezpečí. Právě zápach je dalším signálem, který jsme se naučili rozpoznávat, abychom přežili. Co vám doma nevoní a je to až nebezpečné?

Nelibé vůně prozradí, kde se skrývá problém Něco vám doma nevoní? Marně čas od času vás nepříjemná vůně praští přes nos, ale zdroj neznáte a v poklusu každodenního shonu zapomenete na problém, který může taková vůně-nevůně představovat? Zápach nevzniká sám od sebe. Příčinou jsou často množící se bakterie, které prozradí, že je něco špatně. Nebezpečné vůně v koupelně a kuchyni Kladete si otázku, co to tu tak otřesně páchne? V koupelně se nabízí hned několik možností, a pokud se nad nimi zamyslíte, patrně hned rozeznáte právě původ odéru ve vaší koupelně. Zápach moči je dobře známý a v domácnosti s malými chlapci je očekávatelný. Nehoda sem, nehoda tam a hned je potřeba důkladně umýt nejen toaletu, ale i blízké okolí. Problematické bývá především upevnění plastového sedátka, za které může moč zatéci a z tohoto místa ji vyčistíte jen velmi těžko. Prodávají se proto malé ploché speciální kartáčky, funguje také čištění párou nebo je třeba sedátko odšroubovat. Další možností je plíseň, která se v koupelnách také může objevit, a to v podstatě kdekoli. Zapáchá spíš nábytek, případně koberce. Černá plíseň mezi obkladačkami či v rozích sprchového koutu je sice nevzhledná, ale nezapáchá tolik, že byste si toho museli nutně všimnout. Koupelnu vydezinfikujte, větrejte a snažte se ji udržovat v suchu. Především ve starších či neumě zbudovaných koupelnách chat a chalup, ale i některých domů a bytů se může v koupelně objevit zápach kanalizace. Tomu by nemělo docházet, pokud jsou všude sifony, respektive malé množství vody v odpadních trubkách brání proniknutí pachů z odpadu do místnosti. Jestliže se s takovým zápachem často potýkáte a nehodí se překopávat a měnit odpady, nezbývá vám než místo čistit, čas od času propláchnout vodou či použít tabletu do septiku. Tyto tablety jsou určeny k tomu, aby bakterie v nich obsažené rozložili odpadní látky. Rozložené a takto „zpracované" usazeniny a odpady v potrubí už nezapáchají. Proto můžete koupit tablety a každý měsíc rozdrobit jednu do odpadu ve vaně, umyvadle či dřezu a podle návodu spláchnout malým množstvím vody. Cílem nicméně není dostat tabletu do septiku, ale nechat bakterie zapracovat už na špíně v odtoku. V kuchyni vás mohu překvapit zápachy kazících se potravin, ale také myš lapená za skříní, nejnebezpečnější je však zápach kouře, případně nepříjemně sladký pach rozpouštějícího se plastu či gumy, který vás může však zastihnout kdekoli v domě. U potravin nezbývá, než je všechny projít a osahat. Brambory či cibule mohou sice vypadat, docela normálně, než se vám nerozpadnou a nezblátovatí v rukách. Pokud si někdo u vás doma rád schovává jídlo na později v mikrovlnce nebo troubě, pak hledejte nevonící katastrofu na talíři i tam. close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in V kuchyni může samozřejmě zapáchat kazící se jídlo, ale také myš lapená v zásuvce nebo za ní. Pozor na kouř i pocit, že se něco pálí Pokud kouř vidíte, rychle najdete i jeho původ. Velmi nepříjemný je ale zápach tavícího se plastu, který může pocházet ze zásuvky, elektrického prodloužení, nabíječky nebo mobilu, ale také jej může samozřejmě způsobit řada dalších spotřebičů, kde dochází ke zkratu. A co pocit, že cítíte, jak se pálí žehlička? Pokud zrovna nežehlíte, vězte, že může jít dokonce i o vůni. Nazývá se „čisté prádlo" a silně připomíná napařování právně žehleného povlečení nebo lněných svršků. Až budete tedy domov očmuchávat, abyste našli kde, kdo zapomněl zapnutou žehličku, zkuste si napřev zapomenout, jestli náhodou nemáte sprej nebo difuzér s touto nebo podobnou a docela příjemnou vůní. Zdroje: huffpost.com, littlethings.com

