Brouci v bytě jsou záležitostí velice nepříjemnou. Ale když uvidíte tyto brouky, vemte nohy na ramena. Podívejte se na děsivou pravdu o broučcích, kteří vás mohou vyhnat z bytu.

Když najdete ve svém obydlí brouka, není to situace nikterak příjemná. Vše, co je malé a má to hodně nohou, je zkrátka lehce odpudivé. Podzim a zima jsou právě dvěma obdobími, kdy se ve vašem domově budou pravděpodobně broučci schovávat častěji, jelikož venku je na ně zima, a tak si budou ve vašem vytepleném bytečku hledat útočiště. Pokud však uvidíte tyto brouky, je potřeba vzít doklady, cennosti a vzít okamžitě nohy na ramena.

Youtube video, jak bojovat proti štěnicím, najdete na kanále Ladislav Dvořák:

Zdroj: Youtube

Nebezpečí a brouci

Brouci se u vás schovávají, aby byli přes zimu v bezpečí. Jakmile však zjistí, že v blízkosti se skrývá nebezpečí, utečou. Toto nebezpečí by mohl být například oheň. Brouci a zvířata celkově mají vyvinutější smysly než lidé. Proto vědí, kdy se blíží nebezpečí, a utečou jinam ještě dříve, než člověk potenciální ohrožení života vůbec stihne zaregistrovat. Co se týče dřevostaveb, takové znamení, že někde hoří, můžete zjistit podle toho, že uvidíte utíkající červotoče.

close info profimedia.cz zoom_in Červotoč nemá rád příliš nízké, ani příliš vysoké teploty. Když se tudíž někde vyskytne požár, opustí své dřevo a vezme nohy na ramena.

Červotoči si hodují na starém a tvrdém dřevě. Pokud žijete v dřevostavbě, nebo máte roubenou chalupu, červotoči rozhodně nebudou vaši kamarádi. Ale zase je pravda, že by vám tito nevítaní hosté mohli doslova zachránit život. Červotoči naprosto nenávidí výkyvy teplot a jsou na ně citliví. To znamená, že v případě požáru červotoči opustí dřevo, na kterém si pochutnávali a dají se na zběsilý úprk. Pokud tedy uvidíte prchajícího červotoče, zamyslete se, co by jej mohlo přimět k opuštění dosavadního útočiště a případně utečte s ním.

Krasec ohnivý

Ne všechny brouky však oheň odpuzuje. Najdou se i tací, které oheň přímo vábí. Tento sebevrah z říše brouků se nazývá krasec ohnivý. Pokud něco miluje, tak je to záře ohně a jeho doutnání. Jakmile se někde objeví požár.

Tento brouk jej zaznamená pomocí speciálního smyslového orgánu v končetinách, který dovede vnímat infračervené světlo, které z ohně vychází. Jakmile tohoto brouka uvidíte, měli byste vzít neprodleně nohy na ramena.

