Už jste slyšeli o líbajících broucích? Nebezpečny hmyz se zabydlel už i v jižních částech Evropy a začínají se objevovat případy pokousání i u nás. Co jsou zač tito brouci a proč jsou nebezpeční?

I doma se můžete setkat se všelijakým hmyzem

Jsou to příbuzní ploštic, a proto je také tvarem těla připomínají, ale spadají do čeledi zákeřnicovití. Toto jméno rozhodně nemají náhodou, a tak od zákeřnice skutečně můžete čekat jen nějakou podlost. Zákeřnice ale nejsou všechny stejné a takzvaní líbající brouci jsou jejich podčeledí.

O nejnepříjemnějších či podle autora příspěvku dokonce nejodpornějších nezvaných nájemnících je také toto video z YouTube kanálu TOP věci do 2 minut.

Zdroj: Youtube

Líbající brouci v Evropě

Vraťme se ale k zákeřnicím. Jsou to brouci podobní plošticím a přezdívá se jim líbající proto, že napadají v noci lidi a koušou je nejčastěji v okolí úst. Není divu, že mnozí je spíš nazývají upíry. Tito brouci se v posledních letech šíří především v teplejších oblastech Evropy.

Hmyz původně pocházející z Jižní Ameriky se úspěšně zabydlel také ve Španělsku, Portugalsku nebo Itálii. Minulý rok se ale také objevily zprávy o výskytu u nás. Proč je to ale problém?

Tito nenápadní brouci koušou a sají krev. To samo o sobě může být bolestivé, dráždivé a u některých i kousnutí způsobuje alergickou reakci. K pokousání zákeřnicí dochází zpravidla v noci během spánku a brouk skutečně cílí na obličej a okolí úst, tedy velmi citlivou jemnou pokožku.

Už to je dost zákeřné, ale není to vše. Navíc brouci bývají také infikovaní parazitem Trypanosoma cruzi, kteří jsou za vznikem takzvané Americké trypanosomózy čili Chagasovy choroby. Naštěstí toto onemocnění, respektive zákeřnice infikované parazitem, se vyskytuje stále jen v Jižní Americe případně jihu Spojených států.

close info Apisitku / Shutterstock zoom_in Zákeřnice červená je u nás běžná, bodnout může, ale člověka nenapadá.

Jak se vyhout nepříjemnému polibku od hmyzu?

Důležité je nevpustit brouky do domácnosti. Máte-li v oknech sítě či dlouhé záclony, rozhodně tím znesnadníte také proniknutí těchto dravých ploštic do domu. Proti líbajícím broukům fungují i repelenty, mucholapky a další přírodní i průmyslově vyráběné prostředky. Krvelační líbající brouci sají na obratlovcích, takže primárně nejsme jejich cílem my, ale nezdráhají se člověka napadat.

Na našem území se běžně vyskytuje neškodná Rhynocoris iracundus čili zákeřnice červená, která sice může bodnout i člověka, ale nijak zásadně o to nestojí a naše obydlí ji nijak nelákají. Druhy líbajících brouků, které jsou tmavší a na křídlech mají žluté, oranžové až červené znaky, mohou být ale dravější.

Lidem je nebezpečná podčeleď zákeřnicovitých zvaná Triatominae. Za hlavního přenašeče a člena této podčeledi se považuje Rhodnius prolixus, kterého můžete vidět na titulním obrázku.

Zdroje: healthline.com, adbz.cz