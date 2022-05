Seznam věcí, které byste neměli mít doma. Podle feng-shui vám přinesou neštěstí

Existují věci, které vašemu znamení v domácnosti nesedí a neměly by se tam ani vyskytovat. Pojďte se podívat na to, proč právě vy byste měli konečně vyhodit to staré houpací křeslo nebo zapomenout na vonné svíčky.

Věci a předměty přinášejí do domu určitou energii. Bohužel ne vždy je tato energie pozitivní, občas je i negativní, a je tedy třeba se těchto věcí zbavit. Co byste měli odstranit ze svého okolí právě vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Beran by neměl mít doma žádné květiny, které mají květy. Ty mu totiž způsobují skvrny na duši. Odstraňte tedy takové rostliny, které nejsou pro vaši psychickou pohodu vhodné. Raději si dejte řezané květy do vázy, ty vás nijak neovlivňují a navíc váš byt skvěle rozzáří.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev by měl odstranit ze svého bytu zrcadla, tráví před nimi totiž neúměrně moc času. Zrcadla navíc kradou lidem krásu, tudíž čím více se do něj Lev kouká, tím se stává obyčejnějším. Nechte si doma jen jedno zrcadlo a koukněte se do něj jen v případě potřeby. Uvidíte, že rázem omládnete.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci by měli dát sbohem vonným svíčkám. Ty nejsou nic pro ně a je jedno, jestli se jedná o vůni vanilkovou, ovocnou či svěží. Všechny nepříznivě působí na jejich dýchací ústrojí a nemají tak v jejich domácnosti co dělat. Zapomeňte na romantiku při svíčkách a raději si rozsviťte.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci by doma neměli mít žádné společenské hry. Nejdou jim a vždy se u nich ztrapní. Nejhorší však je, že je chtějí hrát pořád a pořád dokola a nikdy jim nedojde, že je nikdo nechce hrát s nimi. Vrcholem všeho je, když si ke společenské hře dají pár skleniček.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny by se měly zbavit všech porcelánových sošek. Proudí z nich totiž negativní energie, která ovlivňuje jejich chování. Když je Panna dlouho v jejich přítomnosti, začne mít depresi, nemá radost ze života a na své okolí je protivná. Když se těchto lapačů prachu zbavíte, nejenže si ušetříte čas při úklidu, ale uděláte i něco pro svou pohodu.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi by měli odstranit ze svého bytu televizi, jsou to totiž maniaci a tráví před ní celé dny. Dokonce pak ani nevnímají okolí a rodina je na ně často naštvaná. Televize do jejich bytu navíc přináší negativní energii, což se zrcadlí v celkové atmosféře domácnosti. Stačilo by, kdyby zpočátku zkrátili čas na polovinu, aby to pro ně nebyl takový šok, než se přístroje zbaví.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci by měli z domova odnést všechny sušené květiny. Působí unaveně, ponuře a usazuje se na nich prach, stejně jako na jejich majitelích. Jste nudní, zapšklí a nic vás netěší. Okolí to o vás ví a raději vaši společnost ani nevyhledává. Jste takový vlk samotář a možná je ten správný čas to změnit. Takže s květinami pryč!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy si vždy zakládaly na doplňkách v zelené barvě. Ty ale přinášejí do života nemoci. Navíc se považují za špatné znamení, které láká duchy. Pokud tedy chcete mít doma klid, nezapomeňte přebarvit i stěny na bílo. Pokud chcete ladit byt do nějaké barvy, vsaďte na žlutou. Ta vám vnese do života světlo.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři by se měli podle feng-šuej zbavit kaktusů. Ty jsou sice krásné a nenáročné, ale také jsou to rostliny s trny, což přitahuje problémy. Pokud tedy chcete mít klidnou domácnost a pozitivní vibrace v ní, pak by vaše kaktusy měly skončit někde na skalce, kde jim bude líp.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Zbavte se loňského kalendáře. Podle starých zvyků totiž skladování starých kalendářů přináší neštěstí. To samé platí i o diářích. Neskladujte je tedy do krabic, ale raději se jich zbavte. S nimi odhodíte i veškeré starosti let minulých. Smůlu vám nosí i rozbité hodiny. Takže buď opravit nebo šup pryč z domu.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Zbavte se houpacího křesla. Sice se jedná o hezký kus nábytku, ale vyzařuje negativní energii. Prázdné koupací křeslo navíc zve na návštěvu nezvané hosty jako duchy a nadpřirozené jevy. Když se křeslo samo rozhýbe, prý si na něj duch sedl a hoví si.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby by doma rozhodně neměly mít plyšová zvířata. Vysávají z nich radost a dělají z nich utrápené asociály. Ryby jsou známé tím, že jsou právě těmito hračkami obklopeny i v dospělosti. Měly by se jich zbavit a konečně dospět. Také je čas založit rodinu a místo plyšáčků se starat o děti.