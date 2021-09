Nejdražší pokojovky: Které druhy si může dovolit málokdo? Proč stojí tolik?

Kolikrát už jste si vzali řízek nebo sazenici nějaké pěkné pokojovky od souseda nebo maminky? Pokojovky můžete mít i zadarmo. Jejich přibližné ceny v květinářstvích či zahradnictvích také určitě znáte. A co takhle nejdražší pokojovky světa? Vybrali byste si?

Pokojovky mohou být stejně vzácné jako umělecká díla

Nejdražší pokojové rostliny se velmi různí tím, proč je jejich cena až překvapivě vysoká. Samozřejmě jsou to všechno rostliny exkluzivní, neobvyklé a svým způsobem krásné. Některé zaskočí stářím, jiné zaujmou nezvyklými barvami či tvary a další miniaturním vzrůstem. Dokonce jsou tak zvláštní a atypické, že jen stěží najdete jejich fotografie a v obchodech je také nemají. Vzácné a drahé pokojové rostliny najdete v online obchodech, ale ještě častěji v dražbách.

Nejdražší bonsaje jsou ty velmi staré

Jejich cena se velmi různí a je jisté, že roli nehraje jen tvar a pěkný vzhled, ale také stáří. Kolik práce a pěstitelského umu vynaložily generace zahradníků na bonsaje staré několik set let? Jak vyčíslit hodnotu takového pěstitelského unikátu? V Japonsku byla bonsai borovice drobnokvěté (Pinus parviflora) vydražena za sto milionu jenů, což představuje částku zhruba dvaceti milionů korun českých. Tato suma reprezentuje osm set let práce na bonsaji goyo-matsu, jak Japonci tento druh označují.

Goyo-matsu čili borovice drobnokvětá je ideálním druhem pro tvarování do bonsaje. Zdroj: Yukikazu / Shutterstock

Panašované pokojovky jsou drahým špásem

Panašovaná Monstresa delicosa je „jen” monstera s nevybarvenými částmi listů, kterou máte doma nebo ji znáte z atrií hotelů, bank nebo větších zelených instalací. Monstera má nádherné, veliké a typicky vykrojené listy. Tato varianta a mnohé další drahé rostliny jsou panašované, což znamená, že části listů jsou bíle či žlutě zbarvené. Listy částečně postrádají charakteristické zelené zbarvení, a proto jsou bíle žíhané a kropenaté. Varianta "albo" má odbarvenou celou polovinu listu, díky čemuž působí až neživě. Monstery s panašovanými listy můžete koupit zhruba za patnác tisíc korun.

Monstera Alba 'půl měsíční' značí rozsah panašování na listu. Zdroj: mokjc / Shutterstock

Drahé monstery zdobí neobvyklými listy

Monstera oblique byla vydražena za půl milionu korun. Mnozí by se při pohledu na tuto neobvyklou rostlinu zasmáli. Její listy jsou jako okousané od škůdců. Listy sestávají z řapíků s jen velmi decentní výplní listu okolo pevnějšího žilkování. Právě proto se o monsteře oblique říká, že má více děr než listu.

Drahá černá alokázie s rudým žilkováním

Alocasia azlanii rozhodně zaujme barvou. Tmavé až černé listy s červeným či purpurovým žilkováním jsou znakem exotické rostiny s původem v Borneu a v pěstitelském světě je úplnou novinkou. Rostlinu lze pořídit od tří do patnácti tisíc, což se odvíjí od velikosti sazenice, ale také velmi omezeného počtu sazenic.

Temná alokázie může mít až rudé žilkování. Zdroj: jukurae / Shutterstock

Nejdražší orchidej nepochází z přírody

Orchidej Shenzhen Nongke není jen tak nějaké kvítí ze zapomenutého zákoutí džungle. Je to přesně naopak. Shenzhen Nonge je orchidej pocházející z laboratoře. Byla vytvořena lidmi a práce na jejím vzniku trvala osm let. Aby rostlina skutečně ukázala, že není jen tak ledajaká kytka z obchoďáku, kvete jen každých pět let. Výtvor lidské ruky, ale také intelektu, byl v roce 2005 na burze vydražen za necelých pět milionů korun.

Orchidej vytovřená v Čínské laboratoři je jednou z nejdražších rostlin na světě. Zdroj: cameilia / Shutterstock

Maličký, ale drahý

Panašovaný filodendron minima (Rhaphidophora tetrasperma) je také známý jako "mini monstera". Nejenže je skutečnou miniaturou obrovské sestry, má ještě navíc i neobvykle panašované listy. Jen čtyři žlutě žíhané lisy na maličké rostlině vynesli původnímu majiteli sto osmdesát tisíc korun českých, když se mu ji povedlo prodat v aukci na portálu Trade Me na Novém Zélandu v roce 2020.

Růžová pokojovka je princezna

"Half Moon Philodendron Pink Princess", tedy něco jako “Půl měsíční filodendron růžová princezna” má rozhodně nejpoetičtější název. Nicméně to není důvod k tomu, aby byl tento nebývale panašovaný filodendron prodáván až za pětadvacet tisíc korun. Jde o panašovaný filodendron s velkými skvrnami, které pokrývají i polovinu listu. Zároveň není obarvení listu typicky bílo žlutavé, ale poměrně výrazně růžové. Tuto vyjímečnou rostlinu můžete pořídit už za dva a půl tisíce, ale to jen v případě, že jde o maličkou sazenici.

Filodendron 'Růžová princezna' si mezi panašovanými pokojovkami nespletete. Zdroj: Parijatplant / Shutterstock

I drahé filodendrony jsou vděčnými pokojovkami

Další z populárních filodendronů je Philodendron tortum, který se prodává za zhruba osm a půl tisíce korun. Od svých příbuzných se liší vzhledem i způsobem růstu. Ve velmi vlhkém prostředí bujně a rychle přirůstá, a proto musí majitelé počítat i s poměrně velkým prostorem, které tato zdánlivě drobná rostlina bude vyžadovat.

Nezvykle jemný filodendron tortum potřebuje spoustu místa k bujnému růstu. Zdroj: Danny Hammel / Shutterstock

Zdroje: https://gardeningelsa.com, https://www.thespruce.com