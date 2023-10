Přemýšlíte o vkusné a snadno dostupné dekoraci na hrob? Nejjednodušší je vyrobit si vlastnoručně krásný věnec. Zkuste ho tentokrát v přírodní variantě. Perfektním materiálem může být třeba obyčejný břečťan.

Pokud hledáte inspiraci na vkusnou podzimní výzdobu hrobu, zkuste využít toho, co vám nabízí příroda. K výrobě vám postačí jen přírodní materiál, který si přinesete z procházky. Jistě budou vaše výrobky mnohem zajímavější než ty pořízené v obchodech a zároveň ušetříte nemalou finanční částku. Nejjednodušší variantou je například věnec, který si můžete vyrobit z břečťanu, ale využít lze i různé jiné větvičky, podzimní trávy a plody, anebo různé druhy šišek. Poradíme vám, jak na to! Není to nijak složité, zvládnou to snadno i úplní začátečníci.

Na výrobu břečťanového věnce se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Co budete potřebovat

K přípravě jednoduchého břečťanového věnce využijete nejen větvičky této rostliny, ale budete potřebovat i provázek, drátek, zahradnické nůžky, případně ostrý nožík. Na zdobení věnce můžete využít i tavnou pistoli.

Můžete si vyrobit věnec čistě břečťanový, anebo ho odekorovat dalším připraveným materiálem. To už je na vašich požadavcích a fantazii.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Nejprve si přiopravte jednotlivé olistěné pruty břečťanu a otrhejte z nich případné nevzhledné části.

Věnec z břečťanu

Nejprve si přiopravte jednotlivé olistěné pruty břečťanu a otrhejte z nich případné nevzhledné části. Pak si je nastříhejte na dlouhé šlahouny, ze kterých vyrobíte základní kruh. Postupně je přikládejte k sobě a jejich jednotlivé konce provlékejte stále dokola, a to jedním směrem.

Pak už jen přidávejte další šlahouny dle toho, jak chcete mít věnec bohatý, abyste s ním byli spokojeni. Aby se vám věnec nerozplétal a držel pěkně pohromadě, přichyťte „neposlušné“ větve pomocí drátku či provázku. A máte hotový ten nejjednodušší věnec, jehož výroba nezabere víc než pár minut. Můžete však ještě pokračovat…

Břečťanový věnec s dekorací

Pokud chcete věnec rozjasnit podzimními barvami, využijte ke zdobení například jiné barevné podzimní listí, kaštany, žaludy, jeřabiny či šípek. Využít můžete i zajímavé kousky dřívek různých odstínů a třeba i kousky mechu. Připevnit k věnci je lze pomocí drátku, anebo jednodušeji tavnou pistolí.

Zkuste i přísavník neboli psí víno

Podobným materiálem, s nímž se velice dobře pracuje, je psí víno, na které v přírodě také narazíte velmi často. Jedná se o ideální surovinu pro výrobu korpusů různých velikostí. Na podzim jsou totiž větve přísavníku stále dostatečně měkké a pružné. Ze všeho nejlepší jsou jednoleté výhony, které nejsou moc rozvětvené.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.kreativnitechniky.cz, www.primanapady.cz