Tipy na nejkrásnější balkonovky: Kombinace, které jsou neodolatelné

Omrzely už vás muškáty, petúnie nebo surfínie? Krásných balkonových květin je mnohem víc. Inspirujte se, čím letos osázet parapety a lodžie. Toto jsou nejkrásnější balkonovky, které můžete pěstovat i vy.

Zdroje: www.prozeny.cz, living.iprima.cz

Fuchsie jsou nádherné na balkonech

Jejich květy se houpou ve větru jako lampiony. Fuchsií je úžasné množství druhů a jeden krásnější než druhý. Pamatujete na fuchsie, které bývaly ozdobou květináčů našich babiček? Jsou to květiny, kterým bude vyhovovat okno či balkon na severní stranu. Váš balkon by měl být chráněný, protože nemají rády vítr, ale jistě si získají vaše srdce. Jsou prostě úchvatné.

Křehkým begoniím sluší i balkon

Begonie také patří k těm, které by neměly být vystavené větru, ale do jejich bohatých nádherně vybarvených květů se jednoduše zamilujete. I když působí jejich stonky robustně, jsou křehké. Můžete si vybrat mezi letničkami i trvalkami nebo zvolit na balkon efektní převislé druhy. U begonií si dejte pozor na správné zalévání, ale nebojte se, není to věda.

Begonie jsou nádherné květiny pocházející z Jižní Ameriky. Zdroj: Profimedia

Slunečnice na balkon?

Líbí se vám slunečnice? Zvolte pro svůj balkón nízké trpasličí kultivary a budete mít truhlíky radost pohledět. Málokterá květina je tak působivá jako usměvavá slunečnice. Vyhovuje jim osluněný parapet či balkon bez silného větru. Pokud jim zajistíte dostatečně výživnou půdu, bude se jim báječně dařit i bez přihnojování.

Mezi nejpěknější balkonovky patří i sedmikrásky

Co takhle sedmikrásky? Vůbec nejsou tak obyčejné, jak by se mohlo zdát. Sedmikrásky mají mnoho variant, které jsou vhodné k osázení truhlíků. Jejich květenství jsou bohatá a na první pohled zaujmou. Dorůstají do výšky až 15 cm a vybrat si můžete z červené, růžové i nevinně bílé. Vyzkoušejte plnokvěté sedmikrásky, které vyžadují dostatek slunce. Budou kvést o sto šest.

Sedmikráska odrůdy Pomponette Zdroj: RukiMedia / Shutterstock.com

Modré z nebe na vašem balkoně

Rozhodně nesmíme zapomenout ani na lobelky. Jsou krásné ve velkém množství pospolu nebo sesazené k jiným rostlinám. Jejich modro fialková barva vypíchne jakoukoli zeleň. Existují i světlejší či zcela bíle kvetoucí lobelky nebo dvoubarevné varianty. Na výběr máte zhruba ze čtyř set druhů.

Záplava květů lobelek se bude vyjímat i na balkoně. Zdroj: Profimedia

Nejpěknější květy libor vás uhranou

Máte balkon na jih? To vůbec nevadí lantanám čili liborám měňavým. Zvládají dobře i občasné sucho. Celé rostliny jsou sice jedovaté, ale zvířata nijak zvlášť nepřitahují. Tedy kromě hmyzu, ten je miluje. Lantany mají nádherné květy, které u některých variant mění barvu od středu ke krajům během „dozrávání“ květu. Nejefektnější jsou růžovo oranžové či žluto oranžové varianty, krásná je však i jednoduchá bílá.

Libora čili lantana má krásná barevná květenství. Zdroj: Profimedia