Podle studie je to nejkrásnější dětské jméno na světě: v Česku ho má přes 10 tisíc lidí

close info Jason Stitt / Shutterstock

Šárka Kabátová 28. 10. 2024 clock 3 minuty video

Chcete se dozvědět, jaké je nejkrásnější holčičí dětské jméno na světě, co znamená jeho význam a co dává dívce do vínku? Prozradíme vám i to, jak je to se jmény u nás!

Podle vědců okouzluje rodiče po celém světě nejvíce dívčí jméno, které je značně populární i v České republice. Přestože u nás není hned na první příčce, má ho více než 10 tisíc dívek. O které se konkrétně jedná, jaký má význam a co dá dítěti do vínku? Chcete znát TOP 10 nejkrásnějších dětí na světě? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu TopTrendingCZ: Zdroj: Youtube Královnou dětských jmen je Sofie Jméno Sofie se v posledních letech stalo skutečným fenoménem. Jeho půvab a univerzálnost si získaly srdce rodičů po celém světě. Původ jména Sofie sahá až do staré řečtiny a znamená „moudrost“. Dívky s tímto jménem jsou často popisované jako inteligentní, moudré a s vynikajícími komunikačními dovednostmi. A jaká jména jsou ve světe populární hned po Sofii? Zoe Za Sofií je ve světě populární další jméno řeckého původu, a to je Zoe. Svým významem znamená „život“. Dívky s tímto jménem jsou často plné energie, optimismu a radosti ze života. close info Profimedia zoom_in Původ jména Sofie sahá až do staré řečtiny a znamená „moudrost“. Dívky s tímto jménem jsou často popisované jako inteligentní, moudré a s vynikajícími komunikačními dovednostmi. Rosie Následuje jméno Rosie. Jeho anglická verze je Rose, což znamená „růže“. Jméno symbolizuje krásu, lásku a něžnost. Ivy Další příčku zaujímá jméno s keltskými kořeny a znamená „břečťan“. Je symbolem věrnosti, oddanosti a stálosti. Viole Toto dívčí jméno pochází z latinského slova označující fialku a představuje skromnost, pokoru a krásu. Phoebe Velice oblíbené je i jméno Phoebe s významem „jasná neboli zářící“. Dívky s tímto jménem jsou často vnímavé, umělecky založené a milé. A jaká jsou nejoblíbenější dívčí jména v České republice? Eliška Biblické jméno Eliška znamená „Bohu zasvěcená“. Dívky s tímto jménem jsou často silné, nezávislé a oddané. close info Profimedia / Profimedia zoom_in V České republice je nejoblíbenějším jménem Eliška. Anna Dívčí hebrejské jméno s významem „milostná nebo milá“. Dává dívkám do vínku tedy nejen charakter milé osoby, ale i laskavost a něžnost. Adéla V tomto případě se jedná o jméno německého původu s významem „ušlechtilá“. Dívky s tímto jménem jsou často elegantní, vznešené a ambiciózní. Tereza Velice oblíbené je i jméno řeckého původu Tereza s významem „lovkyně“. Symbolizuje odvahu, nezávislost a touhu po dobrodružství. Sofie Ve světě nejpopulárnější jméno je u nás sice až na 5. příčce, kterou si dlouhodobě drží. Význam jmen může být vždy zajímavou inspirací, ale ne vždy určuje celkový charakter člověka. Každý je totiž vždy jedinečnou osobností a je formován pod vlivem mnoha faktorů. Vždy se však jedná o dar, který dáváme dítěti na celý život. Související články close Zdraví Krátkozrakost postihne do roku 2050 740 milionů dětí a dospívajících, tvrdí výzkum video close Zdraví Nejpohodovější skladba historie: Odborníci doporučují neposlouchat ji při řízení video Zdroje: www.mamavolba.cz, www.my1styears.com, www.marianne.cz

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s.

Doporučené články