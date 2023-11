O kuchyni se říká, že je srdcem každého domu nebo bytu. Není divu, vždyť zvláště v minulosti se právě tady odehrávala podstatná část života rodiny. Ani dnes ale při plánování nového domova na kuchyň nezapomínáme a věnujeme jí hodně pozornosti. Jakou byste měli doma nejraději právě vy?

Stejně jako se mění móda v celých našich životech od oblékání až po auta či domy, jaké si pořizujeme, mění se i pohled na kuchyňské linky. Jednou “letí” zdobný styl, o pár let později platí minimalismus a čisté bílé plochy bez příkras. Vybrat si můžeme z mnoha stylů a inspirovat se můžeme také tradicemi v různých jiných koutech světa. V době moderních technologií a doslova téměř neomezených možností to nebude žádný problém. Stačí si prohlédnout pár fotografií a můžete mít jasno.

Nechte se inspirovat videem z youtube kanálu Decor tours

Zdroj: Youtube

Nejen krásná, ale také funkční

Ať už budeme vybírat jakýkoliv design skříněk, vždy je třeba v první řadě myslet na to, že jde o funkční místo, které musí (nebo by alespoň mělo) plnit základní požadavky na pohodlnou přípravu jídel a další práci. Zamysleme se tedy nad tím, jak budeme kuchyň plánovat a určitě nebude na škodu přizvat si k tomu odborníka, který pomůže doladit detaily nebo napravit problémy, které bychom si jako laici mohli do budoucna snadno způsobit. Kuchyň plánujme vždy tak, abychom měli vše potřebné vždy po ruce a nemuseli stále přebíhat z místa na místo.

Pro male i velké...

Stejné je to s výškou kuchyně. Pokud si ji necháváme vyrobit na míru, mělo by to být na míru právě naší postavě. Nikde není psané, že klasická výška skříněk a umístění pracovní desky nemůže být změněno. Pár centimetrů navíc nebo o několik méně nebude problém a uvidíte, jak velký rozdíl v pohodlí přinesou. Další možností, která stále ještě není využívaná tak, jak by bylo možné, je umístění vestavné trouby do výšky očí nebo jen o trochu níže a nebudete se k ní muset vždy hrbit. Naopak sporák se hodí usadit pár centimetrů pod úroveň pracovní plochy, lépe uvidíte do hrnců a práce bude obecně příjemnější.

close info voronaman zoom_in Přejete si kuchyni, která dokonale splývá s obývacím prostorem? Ani to dnes není žádný problém

Řiďte se srdcem a neuděláte chybu

Máte to rozmyšleno? Tak právě teď přichází ten pravý čas na výběr designu. Možná jste příznivci klasického nebo snad staročeského rustikálního stylu, kde vládne dřevo, sem tam se objeví zdobnější prvek a celkové ladění kuchyně vyzní v přírodním hnědém dřevěném stylu. To je samozřejmě velmi dobrá volba – stejně jako i všechny ostatní, které vám udělají radost a budou se vám zkrátka líbit. Inspiraci můžeme nasbírat také v severních i jižních státech Evropy. Jak se jejich kuchyně liší?

Severská jednoduchost

Severské kuchyně se většinou vyznačují bílou barvou a světlým dřevem. Jejich kombinace spolu se sklem dodají každé místnosti nádech lehkosti, můžeme si představovat krajinu na břehu chladného moře, rybáře připlouvající v chladném dni k pobřeží, aby tady vyložili svůj úlovek. Pokud budeme chtít skandinávskou kuchyni doladit opravdu do posledního detailu, nebude tady chybět ani jídelní ostrůvek a hlavně dřevěná podlaha, která celé dílo dokonale podtrhne.

Bylinky všude, kam se člověk podívá

Příznivci teplejších oblastí Evropy se mohou pro inspiraci obrátit do jižních států, kde preferují teplejší pastelové barvy nebo alespoň doplňky, spoustu místa na bylinky a zelené rostliny obecně. Ani tady samozřejmě neuděláme chybu, vybereme-li si bílou barvu. Vždyť dvířka bývají buď mírně zdobená sama o sobě nebo doplněná tvarově zajímavými úchytkami.

Chce to myslet nadčasově

Ať už si vyberete jakýkoliv styl, vždy by mělo záležet jen na tom, co se vám skutečně líbí. Podřizovat se chvilkovému módnímu diktátu určitě není prozíravé, zvlášť pokud neplánujete kuchyň každých pár let obměňovat.

Zdroje: www.vestavstyl.cz, www.sanitino.cz, www.sedime.cz