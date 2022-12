Jaké větve trhat na barborky: Tyto vykvetou spolehlivě a mají nejkrásnější květy

Dodržujete adventní i vánoční zvyky a tradice? V tom případě nezapomeňte, že právě dnes je den, kdy byste si měli do vázy nařezat barborky. Při správné péči a troše štěstí vám rozkvetlé větvičky rozzáří štědrovečerní stůl.

Kde se vlastně tato krásná tradice vzala? Za prapůvodem tohoto zvyku musíme do dávné minulosti, a to až do roku 300 př.n.l. Tehdy prý Barbora z Nikodémie konvertovala ke křesťanství a měla za to být popravena. Cestou do vězení se jí údajně do šatů připletla větévka třešně, kterou pak ve své cele dala do džbánu s vodou. V den její popravy větvička rozkvetla.

Svatou Barboru, mučednici, si od těch dob lidé připomínají právě větvičkami, které řežou do vázy v adventní čas. Jenže jak to tak bývá, v průběhu let se tato tradice začala vysvětlovat i jinak. Které svobodné dívce barborka rozkvete, ta se také do roka vdá. Pozor dejte i na den, kdy větvička rozkvete, protože prý ve stejný den další měsíc bude mít její majitel štěstí!

Hodně poupat

Na svátek sv. Barbory 4. prosince se vybavte zahradnickými nůžky a vydejte se do přírody na procházku. Jistě narazíte na nějakou třešeň. Vybírejte si větvičky s větším množstvím poupat, poznáte je tak, že jsou širší než pupeny listů a také jsou méně špičaté. Když nebudete při výběru pozorní, dočkáte se namísto květů zelených listů. Větvičku odkrojte zešikma.

Dřín rozkvete žlutě. Zdroj: Profimedia

Dřín nebo švestka

Co dělat, když ve vašem okolí žádná třešeň neroste? Nezoufejte, krásně vám rozkvetou i jiné druhy stromů nebo keřů. Zlatice vám vykvete už asi po 8 až 12 dnech. Nádherný je i žlutě kvetoucí dřín, který na jaře vykvétá velice brzy, proto se hodí i do vázy místo třešňových barborek. Uříznout si do vázy můžete i kalinu, hybridní vilíny, trnku, tamaryšek a jiné ovocné stromy, třeba hrušeň, jabloň, švestku či meruňku. Skutečně nádherná podívaná je i na květy mandloně, ale tyto stromy u nás bohužel nejsou zatím příliš rozšířené.

Takhle nádherné květy má švestka. Zdroj: Profimedia

Uřízněte si do vázy třeba trnku. Zdroj: Profimedia

Do mrazáku

A jedna dobrá rada na závěr. Větvičky rozkvetou pouze, pokud prošly mrazem. Pokud tedy u vás vládly teploty nad nulou, musíte si pomoci sami. Nařezané barborky dejte do mrazáku, stačí na jednu až dvě hodiny. Pak ji vložte do džbánu s vlažnou vodou a postavte do chladné místnosti, větvičky si musí zvyknout na změnu teploty. Druhý den je můžete přemístit na světlé a teplé místo.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, primanapady.cz