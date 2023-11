close info YouTube

Šárka Kabátová 27. 11. 2023 7:00 clock 3 minuty video

Co takhle letos vyměnit obvyklý a častý výlet do Vídně, Norimberku, Drážďan či Budapešti, za Chorvatsko. Mají tam vyhlášené nejkrásnější vánoční trhy, které jistě stojí za to zažít si je na vlastní kůži.

Kam zajet o letošních svátcích na krásné vánoční trhy? Zapomeňte na klasiku a vydejte se prozkoumat místo, kde se konají jedny z nejkrásnějších vánočních trhů. Chorvatsko nikoho na první dobrou nenapadne a je to škoda. Město Záhřeb totiž zvítězilo dokonce třikrát v posledních sedmi letech v anketě o Nejkrásnější vánoční trhy v Evropě. Jak vypadají Vánoce v Záhřebu se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Rok Goes Around: Zdroj: Youtube Místo si získalo ohlas Díky prestižním umístěním ve výše zmíněné soutěži se trhy v Záhřebu stávají čím dál populárnější, a tudíž i mnohem více navštěvovanější. Vánoční trhy začínají oficiálně až když se na náměstí generála Josipa Jelačiće rozsvítí nazdobený strom. V uličkách starého města jsou tradiční dřevěné stánky, které nabízejí nejen chutné svařené víno, ale také mnoho místních specialit a ručně vyrobených pozorností a dárků. Místní obyvatelé navozují velmi příjemnou a veselou atmosféru a oslavy vánočních svátků si s radostí užívají. U tunelu Grič se pravidelně zpívají místní koledy a promítá se 3D projekce. Dětem zde podávají dětské šampaňské a dospělým zdejší „zimní koktejl“. Park Zrinjevac Tento park je v adventním čase ozdobený tisíci zářících světel a z reproduktorů zní hudba. Ve Zrinjevacu vypadají nádherně stoleté platany ovinuté kabely s malými žárovičkami až do korun nebo kašna, ze které padají šňůry světel jako vodopád podobně jako z altánu, ve kterém hrají různá hudební tělesa. Na místním improvizovaném kluzišti se často konají vystoupení krasobruslařů za doprovodu hudby a v záři barevných reflektorů. Mnohdy jsou ukončeny i explodujícím ohňostrojem. Plocha je však otevřená i pro veřejné bruslení, takže si můžete s rodinkou i zabruslit. close info YouTube zoom_in Bývá zde nádherná nazdobená brána či třímetrový adventní věnec kolem zdejší kašny. Staré město a Náměstí bána Jelačiće Trhy se odehrávají i na kopci na Starém městě nebo na Jelačićově náměstí, které je takovým zdejším Václavákem. Bývá zde nádherná nazdobená brána či třímetrový adventní věnec kolem zdejší kašny. V okolí jistě využijete i nákupní třídu. Stánky i venkovní zahrádky Velice příjemný je i fakt, že zde není tak velká zima, abyste nemohli v klidu posedět na příjemných venkovních zahrádkách. Chorvaté to ostatně milují a celkově to příjemným způsobem doplňuje celkovou atmosféru. A co mají často v nabídce? Křupavé fritule Kromě běžné nabídky teplých nápojů byste měli ochutnat i místní speciality. Jednou z nich jsou křupavé miniaturní koblížky s rozinkami zvané fritule. Dostanete je v kornoutu, a ještě teplé se napichují na špejli. Jsou dokonale křupavé a někdy také přelité čokoládovou polevou. close info YouTube zoom_in Ochutnat můžete křupavé fritule. Štrukle I tuto místní pochoutku byste neměli opomenout. Jsou to tradiční těstoviny zapečené se sýrem, vejci a smetanou. Kotlovina Tato lahůdka jistě uspokojí všechny milovníky masa. Jedná se totiž o kotlety opečené společně s klobásou a zeleninou, hodně okořeněné a zalité vínem. Připravují se ve speciálním nádobí přímo na ohni. Související články close Vaření a recepty Největší rychlovky ve vánočním cukroví: Stihnete je během reklam v televizi video close Vaření a recepty Linecké cukroví podle babičky Josefa Maršálka. Je překvapivě snadné, podívejte video Zdroje: www.novinky.cz, www.denik.cz, www.adventzagreb.hr

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít