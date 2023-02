Tisíce let starý levný čistič na podlahu: Odmastí ji lépe než drahé přípravky

Víte, že dobrá mýdla a saponáty měli lidé už dávno? Ačkoli se spíš vypichuje, jak špatně a málo se lidé v minulosti myli, jedno z nejkvalitnějších mýdel se vyrábělo už před stovkami let na Středním východě. Právě odsud se dostalo toto kvalitní mýdlo i do Evropy, kde získalo i své nynější jméno. Tento skvělý mycí prostředek se užíval nejen v koupelně, ale i k očistě celého domu.

Staré dobré kastilské mýdlo

Tento stovkami let prověřený výrobek se používal nejen ke každodenní hygieně či praní prádla, ale také při úklidu celé domácnosti včetně podlah. Jde o kastilské mýdlo, které sice nepochází ze španělské Kastilie, nicméně právě tam se těšilo velké popularitě a rozšířilo se odtud do celé Evropy. Jeho skutečný původ by bylo však nutné hledat v oblasti syrského Aleppa.

Kastilské mýdlo je převážně z olivového oleje. Zdroj: Profimedia

Nejlepší čistič vašich podlah

Téměř zázračné kastilské mýdlo lze koupit v kostce nebo tekuté. Je to prostředek velmi účinný a oblíbený díky své univerzálnosti. Do třičtvrtě litru horké vody přidejte malou lžičku kastilského mýdla, rozmíchejte a aplikujte na čištěné povrchy. Pokud chcete zároveň domácnost provonět, přidejte také kapku esenciálního oleje podle vašeho výběru. Podlahu či nábytek pak stačí jen přetřít dobře vyždímaným mopem nebo utěrkou z mikrovlákna.

Pravidelný úklid čeká všechny podlahy. S kastilským mýdlem je to hračka. Zdroj: VGstockstudio / Shutterstock.com

I když je to přípravek zcela přírodní a po vzoru trendu uvádí i 100 % rostlinný původ, mnohé by jistě nepotěšilo, že jednou ze surovin dnes vyráběného kastilského mýdla bývá i palmový olej. Najdou se však i kastilská mýdla bez palmového oleje. Hlavní složkou je olej olivový, který může doplňovat mandlový, konopný, kokosový nebo další oleje.

Domácí čistič na podlahu bez šmouh a fleků

Na mytí podlah však nemusíte používat stovky let staré recepty, i když je jisté, že kvalitní produkty jako kastilské mýdlo přijdou vhod. Pro perfektní mytí podlah beze šmouh a bez nutnosti dalšího oplachování či leštění můžete použít také tento recept.

Do kyblíku nalijte 2 hrnky teplé vody, půl hrnku bílého octa, čtvrt hrnku alkoholu, pár kapek saponátu na mytí a asi pět kapek esenciálního oleje, ale ten není nutný. Směs dobře rozmíchejte. Nezapomeňte, že před mytím podlah je vždy důležité dobře zamést nebo ještě lépe vysát veškeré povrchy.