Perou prací prášky opravdu tak skvěle jak slibují? Jak si vybrat v pestré nabídce a neprohloupit? Poradí vám organizace, které testují výrobky i služby. Vítěz jejich testu vás nejspíš překvapí.

Jak si vybrat prášek na praní, když je jich tolik?

Reklamy jsou plné superlativů a obrázků prádla zavěšeného na prosluněné louce. Bílé nebo barevné oblečení třepotající se ve větru, a hlavně perfektně čisté nezaprané a zářící barvami, by chtěl každý. Ideálně také za málo peněz, což naopak tyhle reklamami protlačené výrobky nebývají a spíš si za ně připlatíte.

Takže jak vybírat? K vlastním zkušenostem s konkrétními pracími prostředky se hodí přidat i informace o tom, jak dopadly prací prášky a gely v různých testech.

Například v tomto příspěvku z YouTube kanálu Consumer Reports se můžete podívat, jak se prášky testují a také, které konkrétní značky a výrobky v tomto testu zvítězily.

Zdroj: Youtube

Kdo pro vás otestoval prací prášky a gely?

Abychom však brali výsledky takových testů vážně, určitě je také dobré vědět, kdo testuje a jak. Právě způsob jste mohli vidět ve videopříspěvku, a pokud se ptáte také kdo jsou Consumer Reprorts, pak jde o expertní tým složený z více než 130 členů. Rozhodně nejde ani o nováčky, ale nezávislou neziskovou organizaci se sídlem v New Yorku, založenou už v roce 1936.

U nás je to oblíbený dTest, v Německu zase Stiftung Warentest. Taktéž jde o neziskovku, která sídlí v Berlíně a od roku 1964 testuje různé druhy produktů i služeb. Je to organizace, která je zcela transparentní a v zemi se těší velké oblibě a důvěře.

Byla to právě Stiftung Warentest, která podrobila testování prací prostředky v Německu. Proč je to důležité pro Čechy? I když v minulosti vypluly na povrch nesrovnalosti mezi produkty stejné značky prodávanými v ČR a jinde v Evropě, sortiment se v zemích Evropy velmi podobá a samozřejmé je to také u našich sousedů.

Nejlépe ohodnocené prací prášky patří k těm levnějším

Stiftung Warentest výsledky testů velmi překvapila, jelikož doslova a do písmene našla ideální produkt. Nejenže prášek exceloval mezi pracími prášky pro své čistící vlastnosti, navíc jde o prášek velmi levný, který pochází z nabídky řetězce Aldi. Aldi bohužel na českém trhu nepůsobí.

Jde o řetězec, který se v nabídce podobá například Lidlu nebo Kauflandu, nicméně právě vítězný prášek „Almat“ v prodejnách nenajdete. Některé výrobky Aldi ale naleznete v obchodech online nebo pokud si uděláte výlet přes hranici do Polska, Německa nebo Rakouska, kde řetězec Aldi působí.

Určitě stojí za zmínku, že i prášky patřící mezi levnější mohou konkurovat významně dražším a také reklamami protěžovaným značkám. Také časopis dTest ve své poslední analýze dospěl k tomu, že z testovaných prášků a gelů od všelijakých značek, včetně takových jako je Ariel, Palmex, Persil, Tesco a podobně, se nejlépe se skvrnami a špínou popral výrobek drogerie dm Denkmit Colorwaschmittel. Tedy také prostředek, který je cenově dostupnější než mnohé konkurenční výrobky.

Nicméně dTest doporučuje mít více pracích prostředků, které se hodí na různé typy znečištění, ale i typu textilu a jeho barevnosti.

close info New Africa / Shutterstock zoom_in Díky neziskovkám, které výrobky testují, se nemusíte spoléhat na reklamy.

Zdroje: chip.de, dtest.cz