Dokážete si představit zimní večery bez tepla krbu? Řada z nás si bez tohoto hygge momentu nedokáže představit domácí pohodu. Co když existuje způsob, jak si tuto atmosféru vychutnat a zároveň šetřit na nákladech na palivo? Jak zařídíte, aby vám topení v krbu nezruinovalo rodinný rozpočet?

Jak ušetřit tisíce korun na palivu? Klíčovou roli hraje výběr dřeva a technika podpalu.

Kvalitní kamna

Prvním krokem je vybrat kamna, která adekvátně vytopí daný prostor. I malá kamna mohou mít opravdu velkou výhřevnost a vytopí tak bez problémů i velký obytný prostor. Kvalitní krby jsou obvykle vyrobeny z odolných materiálů, jako je ocel nebo litina, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti vysokým teplotám. Moderní krby často splňují ekologické normy a mohou být vybaveny efektivními spalovacími systémy, které minimalizují emise.

Nejčastější chyby při topení podle YouTube kanálu REKORD Briketts:

Zdroj: Youtube

Měkké a tvrdé dřevo

Měkké dřevo schne výrazně rychleji a stačí mu tak jeden rok. Pokud ale investujete do tvrdého dřeva, jako je například dub či bříza, potřebuje minimálně dva roky. Dřevo by mělo být správně skladováno s dostatkem vzduchu a slunce. Mělo by být dobře usušené, ideálně s obsahem vlhkosti pod 20 %. Usušené dřevo hoří lépe, produkuje méně sazí a nedoutná.

Zapalujte oheň shora

Dokonce i to, jakým způsobem oheň zapalujete, hraje ve výsledném vyúčtování velkou roli. Ekologický způsob, který navíc využije dřevo na maximum a minimalizuje zanášení spalinových cest, je takzvané "zatápění shora". Od největších prkýnek, po nejmenší. Zatápění shora může být snazší na zapálení, protože plameny mají tendenci šířit se směrem dolů, to urychluje proces. Dřevo postupně shořívá od vrchu dolů, což vede k delšímu času hoření.

close info Profimedia zoom_in Zapalujte oheň shora.

Popel nevyhazujte

Co děláte s popelem, který vytápěním vzniká? Kvalitní dřevěný popel je k nezaplacení. Nejen, že jím můžete například posypat cestu či chodník při velkých mrazech, jedná se ale také o nesmírně účinné přírodní hnojivo, které vaše zahrada ocení. Popel obsahuje minerální látky jako je vápník a draslík, které mohou přispět k obohacení půdy. Můžete popel rozptýlit přímo na zahradní půdu, ale mějte na paměti, že by neměl být používán ve velkém množství, aby nedošlo k narušení pH půdy.

Jak vidíte, topení v krbu lze provozovat ekonomicky a zároveň ekologicky. Stačí dodržovat tato jednoduchá pravidla. Vytáhněte deku, připravte si horký nápoj a užívejte si tepla krbu bez starostí o vysoké náklady na palivo.

Zdroj: bobvila.com, burlingtonfireplace.com