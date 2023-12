Smýčení bytu nemusí být jen otravným zápřahem, který vás odrovná. Jak na to, aby byl vánoční úklid co nejrychlejší a ve výsledku se stal i příjemnou záležitostí?

Vánoční svátky jsou téměř na dosah a každá hospodyně chce mít svou domácnost naprosto čistou. Pokud se chcete vyhnout zběsilému a vysilujícímu uklízení, je dobré si vytvořit plán a jít na to systematicky. Rozložte síly a uklízejte po chvilkách každý den.

Jak na vánoční úklid se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Petra Broulíková | Mimi&já:

Zdroj: Youtube

Jak zvládnout úklid v krátkém čase

Abyste zvládli vánoční úklid nejen rychle, ale i v klidu a pohodě, máte hned několik možností, jak to udělat. Můžete si najmout úklidovou firmu, zapojit do této činnosti i ostatní členy rodiny, anebo začít včas a úklid si rozložit do určitých etap. Pak vám postačí udělat každý den jen pár činností a vyhnete se tak zcela jistě naprostému vyčerpání. Díky tomu vám zbyde čas i na mnohem příjemnější činnosti.

Praktické tipy

Nikdy nenechávejte vánoční úklid jen na víkendy, udělejte vždy něco po chvilkách i ve všední dny. Největším prohřeškem je pustit se do této činnosti až těsně před Štědrým dnem. Velice snadno se dostanete do stresu, že vše nestihnete a ve výsledku tak maximálně padnete únavou. Pokud budete mít jen 10 minut, nevadí. I v tomto časovém intervalu se toho dá stihnout poměrně dost. V případě, že budete mít některý den času více, plně jej využijte.

close info Profimedia zoom_in Nikdy nenechávejte vánoční úklid jen na víkendy, udělejte vždy něco po chvilkách i ve všední dny.

Základem je promyšlený postup

Než se pustíte před Vánoci do úklidu, předem si pečlivě promyslete vše, co je potřeba udělat a připravte si jasný plán. Stanovte si v něm, co je nezbytné dát v bytě do pořádku a zbytečně se nepouštějte do drobností, které nejsou nezbytné. Je na vás, jakou si zvolíte strategii. Můžete uklízet postupně jednu místnost po druhé nebo pracovat dle konkrétních činností, které vykonáte v celém interiéru. Vždy postupujte s uklízením odshora dolů, je to praktičtější.

Čistící prostředky a potřeby

Dle plánu si vždy připravte všechny potřebné čistící prostředky, nebudete tak později ztrácet čas jejich hledáním. Použít můžete běžné univerzální čističe, ale stejně tak i přírodní prostředky jako je například jedlá soda nebo ocet. Stejně tak používejte textilní materiály, které vám nepoškodí v bytě hladké povrchy. Výborně se hodí například hadřík z kvalitního mikrovlákna a hitem je i houbička z melaminu, kterou lze použít i bez čistících prostředků. Velkým pomocníkem je i stěrka, mop s vyměnitelným návlekem a vysavač.

Pusťte se do stropních svítidel

Jak již bylo zmíněno, začněte uklízet odshora. Lustr nejprve odšroubujte a pak jej po částech opatrně a pečlivě omyjte. Než budete stropní svítidla opět přidělávat, měla by být vždy dokonale suchá.

Pokračujte okny

Následně se můžete pustit do mytí oken. Nejprve sundejte záclony a závěsy, které se zatím mohou prát. Kromě skel očistěte i veškerá kování a rámy, stejně tak parapety a žaluzie. Zvolte jednoduchou a účinnou metodu, která odstraní nejen nepříjemné mastné skvrny, ale navíc se vyhnete i zbytečným šmouhám. Použijte k mytí oken octovou vodu a aplikujte ji pomocí rozprašovače.

Očistěte radiátory

V tuto chvíli přicházejí na řadu zdroje tepla, u nichž je často více prachu a nečistot. Pokud máte plochá otopná tělesa, postačí je umýt vlhkým hadříkem a posléze je setřít do sucha. Jestliže máte radiátory žebrové, pomůže vám s jejich úklidem speciální čistící kartáč.

Na řadu přichází nábytek

V tento moment se můžete postarat o jednotlivé kusy nábytku. Naneste na něj oblíbený čistící prostředek dle daného materiálu, umyjte, usušte a na závěr nezapomeňte i na leštění. V případě, že máte nábytek z dýhy, perfektně funguje mýdlový roztok s minimem vody. Povrchy, které jsou olejované, vyžadují ošetření přípravkem na bázi oleje či vosku.

close info Profimedia zoom_in Podlahy nechte na závěr úklidu.

Čalounění

Následně vyluxujte nábytek, který má čalounění. Pokud je potřeba odstranit i případné skvrny, ošetřete je odpovídajícím prostředkem. Jestliže má váš nábytek snímatelné potahy, dejte je vyprat.

Na závěr podlahy

Nejprve se postarejte o malé koberečky, které zbavte prachu vyklepáním a následně je dejte vyprat nebo vyčistěte adekvátním prostředkem. Pak se můžete pustit do zametání či luxování a nakonec podlahy vytřete. Pokud vaše podlaha vyžaduje impregnaci, použijte leštěnku nebo vosk.

Zdroje: www.tchiboblok.cz, www.idnes.cz, www.hlidacky.cz