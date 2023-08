10 nejšpinavějších věcí: Dotýkáme se jich denně všichni. Podívejte

Umytí rukou po toaletě nebo po příchodu domů je samozřejmostí, přesto existují mnohem špinavější věci, po kterých by vás ale použití dezinfekce ani nenapadlo. Budete překvapeni, jaké věci denní potřeby to jsou!

Přehnaná hygiena pro náš imunitní systém není přínosná, ale v některých případech byste ji rozhodně neměli podceňovat. Líheň všemožných bakterií se nachází nejen ve veřejných prostorách, ale může být klidně hned vedle vás. Tyto běžné věci, kterých se dotýkáme všichni každý den, mohou být těmi nejrizikovější. Které to jsou?

Z videa můžete zjistit, na které věci s klidem saháte každý den, aniž byste si po nich umyli ruce:

Kliky a světelné spínače

Čistíte pravidelně kliky od dveří a světelné spínače? Pokud ne, měli byste to rychle napravit. Na obě tyto věci sáhnete až několikrát denně, jak po příchodu domů, tak i po toaletě či před vařením v kuchyni. Nemluvě o klikách a spínačích v práci nebo kdekoliv jinde. Řešením je malá lahvička antibakteriálního gelu, kterou můžete mít neustále k dispozici.

Chytrý telefon i tlačítka

Displej chytrého telefonu se považuje za jednu z nejšpinavějších věcí vůbec. Nosíte ho na záchod, do postele a ani při jídle od něj nemáte pokoj. Za den se na něj nalepí tolik bakterií, že si to nedokážete ani představit. Na očištění proto používejte desinfekční ubrousky určené pro elektroniku. Výjimkou není ani klávesnice od počítače nebo ovladač na televizi. Nejenže je jen stěží dokonale vyčistíte, ale pokoušeli jste se o to vůbec někdy?

Telefon by se měl dezinfikovat každý den. Zdroj: diy13 / Shutterstock.com

Mince, bankovky a bankomaty

V dnešní době se již velmi často používají platební karty, které nejsou tolik špinavé jako mince a bankovky. Takové peníze totiž mohl mít v ruce úplně kdokoliv a nikdo je za tu celou dobu jejich oběhu ani jednou neočistil. Pozor si dejte také na bankomaty, které se bakteriemi jenom hemží.

Dřevěné prkénko na maso

Ani v kuchyni není stoprocentní čisto. Nejšpinavější věc kuchyně je dřevěné prkénko, přestože jej pravidelně umýváte. Bakterie ze syrového masa se dostávají přímo do dřeva, ze kterého už je jen tak neodstraníte. Vyměňte dřevěné prkénko za to z umělé hmoty a bakterií se budete moci přestat bát!

Dřevěná prkénka byste měli mýt pouze v ruce. V myčce mu hrozí poškození a vstřebání spousty bakterií. Zdroj: Profimedia

Dřez s houbičkou na nádobí

Spoustu bakterií byste našli rovněž ve dřezu. Pravidelně ho čistěte vhodnými přípravky a nezapomínejte ani na odpad. To samé platí i o houbičce na nádobí, která má ideální podmínky pro líheň bakterií díky teplé vodě, špíně a vzduchu. Houbičku snadno vyčistíte vypráním na vysokou teplotu nebo převařením v mikrovlnce.

Kartáček na zuby

Jeho účelem je odstranit nečistoty a zbytky jídel ze zubů, ale co zaručuje, že vám nepředá do úst žádné bakterie? I běžný kartáček na zuby vyžaduje řádnou péči, aby v něm bakterie neměly žádnou šanci. Kartáček proto umývejte horkou vodou a jednou za čas ho přes noc můžete nechat v ústní vodě. Nezapomínejte ani na pravidelnou obměnu, která by měla být jednou za tři měsíce.

Zdroje: kafe.cz, prozeny.blesk.cz, dumazahrada.cz