Seznam největších žroutů elektřiny: Většinu spotřebičů můžete chytře omezit

Které spotřebiče patří mezi největší žrouty elektřiny? V každé domácnosti se to může samozřejmě lišit. Tyto spotřebiče jsou však dnes běžné a průměrně jsou právě tyto za vysokými účty za elektřinu. I když se bez nich většinou neobejdeme, spotřebu lze někdy snadno omezit.

Televize je jedním z největších žroutů elektřiny

Číslem jedna ve spotřebě elektřiny je televizor. Průměrně Češi stráví před televizorem 3 hodiny a 38 minut denně. To není mnoho, jde o průměr, který se zhruba rovná hlavním televizním zprávám a celovečernímu filmu. Průměr času stráveného u televize mírně klesá. Ještě v roce 2016 to bylo o hodinu více. Patrně však tento rozdíl neznamená odpočinek od médií, ale naopak používání laptopů, telefonů a tabletů.

V českých domácnostech představuje energie spotřebovaná televizním přijímačem zhruba 27 % účtu za elektřinu. Pokud chcete ušetřit, pamatujte i na takzvaný „stand by“ mód, kdy televize neběží, ale je připravena k zapnutí tlačítkem ovladače. Vypínejte televizi úplně a nemějte ji puštěnou jen jako zvukovou kulisu.

Průměrně se dívají Češi na televizi 3 hodiny a 38 minut. Zdroj: Syda Productions / Shutterstock.com

Jak ušetřit elektřinu na provozu ledničky a mrazáku

Lednička a mrazák představují žrouty energie, který je zdánlivě nemožné regulovat, ale není to tak docela pravda. Mnoho majitelů domů má ve sklepě mrazák a uskladnění ovoce, zeleniny a všemožných druhů mas. Opravdu se vyplatí mít takový mrazák?

Dále můžete spotřebu ledničky a mrazáku snížit, pokud nejsou v blízkosti zdroje tepla. Co se týče sporáku, taková instalace spotřebičů je přímo zakázaná, nicméně stále možná. Vyvarujte se umístění lednice vedle sporáku, trouby, topení či jiného zdroje tepla.

Regulujte teplotu v ledničce na 5 °C, což je dostatečné a ideální. Ukládejte potraviny a zbytky jídel jen v uzavíratelných nádobách, odpařování je totiž také nevhodné a energeticky náročnější. I do mrzáku dávejte vždy jídla už vychladlá.

Mezi podobné spotřebiče spadají i vinotéky. Rozmyslete si dobře, zda nemůžete víno uložit jinam, především během chladnějších měsíců roku by to mělo být možné.

Zbytečně lednici nevětrejte a ukládejte jídla do uzavíratelných kontejnerů až vystydlá. Zdroj: New Afrika / Shutterstock

Ušetřete. Naplňte vždy pračku i myčku

Také pračka se významně podílí na účtu za elektřinu a to průměrně 18 %. Perte prádlo, jen pokud můžete zaplnit bubem na optimální váhu a objem, jestliže je to možné, perte na nižší teploty a sušičky se nebojte. Není tak náročná, jak by se mohlo zdát. Průměrně spotřebuje jen 2 % elektřiny z vašeho měsíčního objemu.

Také myčky nádobí jsou oblíbené v českých domácnostech a jejich energetická spotřeba se rovná zhruba 7 %. Také myčku můžete programovat na mytí s použitím nižších teplot. Tento program bývá často označovaný na pračkách i myčkách jako „eco“. U myček to může znamenat, že proces sušení nádobí není dokonalý, nicméně s pootevřenými dvířky vám nádobí doschne samo. Určitě nepoužívejte myčku nadarmo, plňte ji tak, abyste neplýtvali a stále zajistili optimální umytí.

Myčku i pračku zapněte, až když jsou plné. Zdroj: Profimedia

I spotřebu počítače lze mírně omezit

Počítač také patří k náročným spotřebičům a týdně bývá v českých domácnostech používaný až 23 hodin. Důsledkem je 13% podíl na spotřebě elektřiny. Dejte si pozor na režim „stand by“ nebo hibernace stejně jako u televize. Pokud připojíte počítač, monitor a tiskárnu na jeden prodlužovací kabel s tlačítkem, jednoduše můžete všechny tyto spotřebiče naráz vypnout.

Neděste se spotřeby, ale raději myslete na to, jak ušetřit. Zdroj: Profimedia

Ohřev vody lze někdy omezit

Mezi velmi náročné spotřebiče rozhodně patří také elektrokotle a bojlery. Samozřejmě ne všechny domácnosti je používají. Je jasné, že spotřebu těchto náročných zařízení můžete ovlivnit především regulací teplot.

Pokud není možná regulace teploty ohřevu vody v bojleru, možná jej můžete přes spínací hodiny, které vám zajistí teplou vodu jen v hodiny, kdy jste většinou doma. Co se týče regulace teploty vytápění domu či bytu, podívejte se na konkrétní doporučení a pravidla větrání, vytápění i rozmístění nábytku v pokojích. I vytápění a cirkulace vzduchu je totiž věda.

Koupel je rozhodně příjemná, ale sprchováním ušetříte vodu i energii na její ohřev. Zdroj: Profimedia

Spočítejte si spotřebu pomocí kalkulačky online

Stále si nevíte rady? Najděte si na internetu kalkulačky spotřeby a finanční náročnosti, které vám pomohou vyčíslit, jak jsou na tom vaše spotřebiče. Pak budete moci lépe vyhodnotit, kde je vhodné ušetřit, či zda nebude nejlepší koupit spotřebič novější a s lepším energetickým hodnocením.