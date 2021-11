Nekvetou vám doma květiny? Proč se to děje a co s tím dá dělat: Někdy stačí málo

Přestože máte dojem, že se staráte, jak můžete, jste roztrpčeni a udiveni, že jsou vaše pokojové květiny nekvetoucí? Může to být z mnoha důvodů. Proč to tak je a co se dá dělat? Nedejte se zaskočit a zjistěte, co se s nimi děje.

Některé vaše pokojovky vám vyhlásily stávku a jsou už delší dobu bez květů? Nenechte se rozhodit! Dávají vám najevo, že jim něco schází. Příčinou může být mnoho faktorů, ale někdy stačí udělat malou změnu, mít trochu trpělivosti a problém je vyřešen!

Každá květina má svou dobu květu

Tvar a velikost květů bývají u kvetoucích rostlin tím nejdůležitějším. A každá květina má nejen svůj čas květu, a to v různé roční době, ale důležitou roli hraje i délka kvetení. Doba, po kterou jednotlivý květ vydrží kvést, je totiž značně rozdílná. Například u ibišku je to jediný den, u některých broméliovitých rostlin naopak přetrvává krása květenství dokonce i několik měsíců. A hrnkové kvetoucí rostliny? Ty bývají jen dočasnou ozdobou místností. Jakmile jejich květy uvadnou, do značné míry ztratí svou krásu.

Doba, po kterou jednotlivý květ vydrží kvést, je značně rozdílná. Například u ibišku je to jediný den. Zdroj: profimedia.cz

Nedostatek slunce

Důvodem číslo jedna, proč květiny nekvetou, je málo slunečních paprsků. Obecně platí, že většina květin vyžaduje minimálně šest hodin slunečního svitu, jinak jsou ve stresu. Rostliny pak nekvetou, jak by měly, a často jim v tuto chvíli opadají i poupata. Veškerou energii totiž věnují hledání slunce a jeho paprsků. Veškerou sílu dá v tomto případě květina do stonků a listů a na květy už se jí moc nedostává. Ale to není vše. Protože základním faktorem pro normální růst zdravých květin s bohatým květenstvím je teplota. A když je málo slunce, nemají květiny ani dostatek potřebného tepla, které některé druhy vyžadují.

Vyberte správné stanoviště

Myslete na to, kam kterou květinu ve svém bytě umístíte. Je totiž nesmírně důležité znát požadavky konkrétní pokojovky, protože každému druhu vyhovuje něco jiného. Například netýkavky, azalky a hortenzie přímé slunce rády nemají, ale krátké osvícení zimními paprsky jim neublíží. Jiné druhy bez slunce neprospívají a květu se tak od nich nedočkáte.

Dejte květinám dostatek vody

Zná to každý. Stačí párkrát nezalít a květiny se hned ohlásí. Právě nedostatek vláhy bývá často důvodem, proč kytky nekvetou. A opět je to podle konkrétního druhu té či oné rostliny. Některá květina potřebuje více vody, jinak trpí. Samozřejmě si dejte pozor i na nadměrné zalévání. Prostě všeho s mírou a s úctou k určitému druhu.

Přebytek hnojiva s dusíkem

Kvetoucí rostliny vyžadují pravidelné hnojení, ale vyhněte se hnojivům s vysokým obsahem dusíku. Je sice pravda, že dusík podporuje růst zelených částí rostlin, ale častokrát je to na úkor kvetení. Rostlina má pak krásné listy, ale květy nikde! Zvolte spíše hnojivo, které obsahuje větší množství fosforu, protože kořenům a květům nesmírně prospívá.

Vypadá vaše květina nezdravě?

Důvodem nedostatečného kvetění mohou být i mnozí škůdci a choroby. Kontrolujte pravidelně celé rostliny, zda třeba nemají svěšené či skvrnité listy. Když bude potřeba, použijte vhodný postřik. Jakmile se predátorů zbavíte, vaše květiny vás odmění množstvím nádherných květů.

Stačí párkrát nezalít a květiny se hned ohlásí. Právě nedostatek vláhy bývá často důvodem, proč kytky nekvetou. Zdroj: profimedia.cz

Nekvetou, přestože mají dobrou péči

Velmi důležitou roli hraje i velikost květináče, protože malá pěstební nádoba může vaši pokojovku omezovat v běžném kvetení. Jakmile má rostlina více místa, než ve skutečnosti potřebuje, podpoří to spíše nadbytečné rozrůstání kořenového systému. Sice květina prospívá a vypadá skvěle, ale je dlouhodobě bez květů. Nezbývá, než vydržet, stále se o květinu dobře starat a počkat si na další sezónu, kdy už by se vám mohla odměnit svými květy.

Špatně načasovaný prořez

Správná doba prořezu hraje také svou důležitou roli. Období vhodné k prostřihání se liší podle druhu pokojových květin. Některé potřebují tuto úpravu během léta po odkvětu a jiné v zimě pro podporu jejich jarního růstu. Jestliže jste provedli řez později a pupeny už nestačily vyrašit, je pravděpodobné, že vám už v této sezóně rostliny kvést nebudou.

