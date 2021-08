Nenáročné pokojovky: Blbuvzdorné rostliny, které nezabije ani totální ignorat

Jste přesně ten typ člověka, kterému doma uhyne i kaktus? Nebo jste úplný nováček a nemáte žádné zkušenosti s pěstováním rostlin? Neházejte flintu do žita! Pořiďte si nenáročné pokojovky, které přežijí, i když nejste zrovna pěstitel roku!

Zdroje: www.goodhousekeeping.com, www.receptyprimanapadu.cz, www.womanonly.cz

Někde se začít musí. A ideální je to vzít od toho nejjednoduššího k tomu nejsložitějšímu. Začněte pěstovat rostliny, které hodně vydrží a nepotřebují nijak zvláštní péči.

Rostliny vyžadující minimální pozornost

Některé pokojové květiny přežijí kde co. Odpustí vám i pěstitelské chyby. Pokud je třeba zapomenete nějakou dobu správně zalévat nebo je naopak přelijete. Po určitou dobu jim to opravdu nevadí. Jen mějte na paměti, že neexistuje květina, která by byla absolutně nezničitelná. Každá rostlina totiž potřebuje mít alespoň minimální podmínky nutné k přežití. Ty nenáročné se vám i v tomto případě odmění krásnou dekorační podobou a některé vám i vykvetou. Které to jsou?

1. Dračinec pruhovaný (Dracaena Sanderiana)

Známý je hlavně pod názvem Lucky bamboo, ačkoliv se o bambus vůbec nejedná. Rostlina patří do rodu Dracaena a je to naprosto nenáročná pokojová rostlina. Stačí jí poskytnout pouze dostatek vody a dobře vám poroste i v místě, kde není moc světla.

Tip: Chraňte rostlinu před průvanem a občas jí poskytněte železité hnojivo.

2. Tlustice vejčitá (Crassula ovata)

Sukulentní pokojová rostlina má oválné, masité, dužnaté listy, které mohou být leskle zelené nebo stříbrošedé. Velmi rychle roste, a to až do výšky 1 metru. Ve vyšším věku kvete bílými nebo růžovými květy. Rostlina je ideální pro bonsaj. Již jako mladá rostlina má pro ni ideální vzhled a tvarovat ji můžete drátem. Nepotřebuje moc zalévat, protože ve svých tučných listech a silných stoncích si drží vodu do zásoby.

Tip: Tlustici nepřelévejte.

Bokarnea tlustokmenná (Beaucarnea recurvata) Zdroj: profimedia.cz

3. Bokarnea tlustokmenná (Beaucarnea recurvata)

Bizardní lidový název, sloní noha, získala nenáročná sukulentní rostlina podle nápadně tlusté báze kmínku. Opět si nemusíte dělat starost s pravidelnou zálivkou, protože ve svém elegantně vypadajícím kmenu má skvělou zásobárnu vody. Velmi dobře snáší suchý vzduch a daří se jí v teple.

Tip: Zalévejte ji, až když je její půda zcela suchá.

4. Šplhavnice zlatá (Epipremnum aureum)

Působivá nenáročná pokojová rostlina s kapkovitými listy, která velice rychle roste. Daří se jí i v těch nejtěžších podmínkách a velice dobře snáší sucho i vlhkost. A jako bonus vám bude doma sloužit jako dokonalá čistička vzduchu od formaldehydů, oxidu uhelnatého a benzenu.

Tip: Chraňte rostlinu před přímým sluncem a zalévejte ji mírně.

5. Tchýnin jazyk (Sansevieria)

Tak tato rostlina je mezi nenáročnými opravdu favoritkou. Bude vám dobře prospívat téměř všude, a jestliže třeba odjedete na dovolenou, nebude to pro tuto rostlinu žádnou překážkou ani důvodem k uhynutí. Květina snese i tmavší kouty, a nevadí ji suchý vzduch a může růst i jako hydroponická rostlina.

Tip: Jediné, co nesnáší je náhlé přemísťování a přelití.

Kulkas zamiolistý (Zamioculcas zamiifolia) Zdroj: profimedia.cz

6. Kulkas zamiolistý (Zamioculcas zamiifolia)

Tropická rostlina pocházející z východní Asie. Je to sukulentní, vytrvalá bylina s krátkým podzemním oddenkem, z něhož vyrůstají dužnaté, zpeřené listy. Je vhodná pro všechny zaneprázdněné pečovatele, kteří zapomínají občas zalévat, protože její podzemní hlízy jsou takovou malou zásobovací cisternou vody. Nepotřebuje ani moc světla, můžete ji tedy umístit i na tmavé místo.

Tip: Je citlivá na nízké teploty a průvan.

7. Zelenec (Chlorophytum)

Klasická rostlina, kterou známe z okenních parapetů škol a úřadů je jedna z nejoblíbenějších pokojových rostlin. Roste skoro sama a bohatě se rozrůstá. Dokáže se přizpůsobit téměř jakýmkoli podmínkám. Zelenec nese na svých převislých stoncích drobné bílé květy, později vyhání mladé rostlinky.

Tip: Udržujte ji na světlém místě a její půdu mírně vlhkou.

Šeflera (Schefflera actinophylla) Zdroj: profimedia.cz

8. Šeflera (Schefflera actinophylla)

Často je nazývána „Strom deštníku“. Můžete si ji pořídit v různých velikostech, od miniaturních až po vysoké, protože je schopná dosáhnout až dvou metrů. Svými okrasnými listy bude skvělou dekorací vašeho bytu. Rychle roste, je poměrně odolná a velmi přizpůsobivá.

Tip: Nemá ráda průvan, přelití a přetopené místnosti.

9. Aloe vera

Suchomilná, sukulentní, stálezelená bylina má přízemní růžicí dlouhých dužnatých a na okraji řídce ostnitých listů, které pod silnou pokožkou ukrývají zásobu blahodárného rostlinného gelu. Prahne po světle, ale přímé sluce ráda nemá. Stejně jako jiné sukulenty, nepotřebuje moc vláhy a není na škodu ji vždy nechat vyschnout.

Tip: Dejte si pozor na převlhčení.

Lopatkovec (Spathiphyllum) Zdroj: profimedia.cz

10. Lopatkovec (Spathiphyllum)

Lidově nazývaná „toulcovka“ je velmi efektní rostlina se svěže zelenými listy špičatého tvaru a dekorativního charakteru. Mezi sytě zelenými listy se objevují poměrně početná květenství neobvyklého tvaru toulce. Snese tmavší stanoviště a dává přednost spíše vlhké půdě. Hodí se tedy třeba i do koupelny.

Tip: Zalévejte ji rovnoměrně, takže nepřelívejte, ani nenechte zcela vyschnout.

11. Dieffenbachie (Dumbcane)

Poměrně robustní květina, která se těší veliké oblibě. Je to především zásluhou jejích širokých zelenobílých listů, které jsou výrazně žilkované, pruhované nebo skvrnité. Dieffenbachie potřebují hodně světla, ale před prudkým letním sluníčkem dají raději přednost troše stínu. Vzhledem k tomu, že pocházejí z deštných pralesů, mají rády vlhký vzduch. Ocení dostatečnou vláhu, přesto by v misce nikdy neměla zůstávat trvale voda.

Tip: Při větrání dávejte pozor, protože nesnáší průvan.

Fíkus Lyrata (Ficus lyrata) Zdroj: profimedia.cz

12. Fíkus Lyrata (Ficus lyrata)

Elegantní, majestátní druh fíkusu s výrazným žilkováním na sebe strhne pozornost, kamkoliv ho umístíte. Dopřejte ji teplejší prostředí, v zimě by teplota neměla klesnout pod 19 °C. K dobrému růstu ji prospívá vlhký vzduch, takže jí často roste.

Tip: Květině nevyhovuje moc časté přesazování.

13. Fíkovník pryžodárný (Ficus elastica)

Gumovník je nejznámější a nejrozšířenější druh fíkusu. Je tvořen dřevitým kmínkem, na němž takřka vodorovně vyrůstají tuhé, lesklé a temně zelené listy oválného tvaru, zakončené ostrou špičkou. Vrchol rostliny tvoří červené, špičaté pouzdro, kde jsou schovány nové listy. Kromě občasného prořezávání a přesazování je jeho údržba jednoduchá. Dává přednost světlému místu, ale nevadí mu i ty částečně zastíněné. Jen tam poroste pomaleji.

Tip: Rostlině prospívá časté rosení.

Kořenokvětka (Aspidistra elatior) Zdroj: profimedia.cz

14. Kořenokvětka (Aspidistra elatior)

Jedna z nejméně náročných pokojových rostlin, kterou v češtině známe pod názvem „domácí štěstí“ nebo také „ševcovská palma“. Potřebuje v podstatě jen pravidelnou zálivku, jinak vydrží snad všechno. Odolává nedostatku světla, rozdílným teplotám a dokonce toleruje i menší průvan.

Tip: Pokud je nucena žít v blízkosti ústředního topení, vyžaduje rosení nebo otírání listů mokrou houbou. V přílišném suchu jí žloutnou listy.

15. Filodendron (Philodendron)

Popínavá pokojovka, kterou zdobí temně zelené listy ve tvaru srdce. Je velmi nenáročná a roste opravdu rychle, takže vám při správné péči brzy vytvoří domácí džungli. Ideální je pro ni světlé místo bez přímého slunce. Rostlina se ale umí přizpůsobit i tmavším stanovištím. Zálivku potřebuje pravidelnou a rovnoměrnou. Před dalším zaléváním by měla svrchní vrstva půdy proschnout. Dejte si pozor na přelití, nesmí stát ve vodě. V zimě omezte zálivku a pozor na studenou vodu.

Tip: Ocení rosení listů a během léta ji roste alespoň 1x týdně.

Aglaonema (Aglaonema) Zdroj: profimedia.cz

16. Aglaonema (Aglaonema)

Za svoji popularitu vděčí nízkým požadavkům, snadné kultivaci a podmanivým listům. Neustále se vytvářejí nové odrůdy této pokojové rostliny, které potěší atraktivními, pestřejšími listy, úžasnými barvami a větší odolností proti suchému vzduchu. Aglaonema je tropická rostlina se schopností růst za špatných světelných podmínek.

Tip: Vyžaduje pravidelné rosení nebo omytí vlažnou vodou.

17. Anglický břečťan

Břečťan je jednoduché pěstovat a navíc vám pročistí vzduch. Nejlépe se mu bude dařit na světlém místě. Během roku vyžaduje pokojovou teplotu, v zimě dává přednost chladnějšímu, ale ne mrazivému stanovišti.

Tip: Dejte ho na místo, kam nedopadá přímé slunce.

18. Hoja (Hoya Australis)

Rostliny rodu Hoya najdete také pod názvem voskovka. Jde o popínavé rostliny a pro jejich růst je vhodná opora, která jim udá směr. Má krásné voskové listy s voňavými květy. Zalévat jí stačí poměrně málo. Známá je svým rychlým růstem.

Tip: Nemá ráda změny. Případné přemisťování na jiné místo či otáčení v době květu může mít za následek velmi rychlé opadání poupat a květů.

Voděnka (Tradescantia) Zdroj: LMC1905/shutterstock.com

19. Voděnka (Tradescantia)

Pěstuje se kvůli dekorativním listům, ale občas kvete drobnými bílými kvítky. Přežije i v tmavším koutě, ale pokud jí dopřejete dostatek světla, její listy se krásně vybarví. V létě ji však před poledním úpalem raději chraňte. Od jara do podzimu ji hojně zalévejte, voděnka má vodu ráda.

Tip: V zimě kvůli menšímu přísunu světla její růst a aktivita ustává, proto bal mezi jednotlivými zálivkami nechejte mírně proschnout.