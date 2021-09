Nenáročné pokojovky: Těmto kytkám nevadí, když se o ně špatně postaráte

Už jste utopili nebo usušili kde jakou pokojovku, ale stále nemáte dost a toužíte pěstovat další? Máme pro vás pár tipů na nenáročné pokojovky, které jen tak něco nerozhází. Tyto nenáročné květiny vám mnohé prominou a vnesou do domova trochu zeleného života.

Nenáročné sukulenty a bromélie

Nenáročná pokojovka je každá druhá, ale někteří z nás mají ten dar, umořit i ty nejotrlejší. Obecně se dají doporučit všechny sukulenty či bromélie. Jen je nesmíte postavit do misky s vodou nebo krytky květináče. Zařiďte to tak, že bude voda moci odtéct a sukuletům se u vás bude dařit, ať už je zalijete nebo ne. Jsou totiž zvyklé na drsnější zacházení. Bromélie se zalévají jen do středového kalichu listů a tam se vejde jen malá troška vody. Když na bromélii načas zapomenete, možná se vám odvděčí i kvetením.

Kaktusy a sukulenty mají dekorativní vzrůst i listy. Nízké nároky na zálivku i zeminu. Zdroj: Inthemood / Shutterstock.com

Kykatka nemá vlastně žádné nároky

Pokojovkou, o kterou se nesmíte starat a klidně na ni můžete zapomenout, je tilandsie neboli kykatka. Nechce vodu, nechce květináč, ani půdu, ani slunce. Anglické pojmenování „air plant“ napovídá, že se jí vede docela dobře jen ve vzduchu, a to je přesné. Umístěte kykatku třeba do koupelny nebo kuchyně, kde ubude mít dostatek vzdušné vlhkosti. Nezalévejte ji. Kykatky je potřeba jen rosit a některé druhy přežijí, i když na ně na dlouho zapomenete.

Nenáročné šáchory zvládají povodně i sucho

Pěstitelé, kterým se nedaří, častěji páchají jiné chyby. Naopak rostliny přelévají. Případně jim dopřejí pořádnou zálivku po týdnech sucha. Existují však rostliny, které ani tohle nerozhází. K takovým patří například šáchor papírodárný a střídavolistý. Šáchory jsou zvyklé na střídání suchých a vlhkých období, a proto je nepravidelná i příliš vydatná zálivka nepřekvapí. Vzhledem k tomu, že těmto druhům šáchoru se daří dobře v tropech či povodí Nilu, snášejí dobře teploty v bytě, a to že někdy stojí ve vodě, není problém. Dopřejte jim půdu s příměsí jílu a budou celé blažené.

Šáchor střídavolistý (Cyperus alternifolius), listy a květy Zdroj: Shutterstock.com / Nikolay Kurzenko

Cykas přežil i dinosaury

Chcete mít doma prales jako z „Cesty do pravěku“? Pořiďte si krásný cykas. Cykas dinosaury skutečně pamatuje a na rozdíl od nich přežil. Je to moc pěkná rostlina podobná palmám, ale listy jsou lesklé, tvrdé až pichlavé. Cykas zavinutý roste velmi pomalu, má rád slunné stanoviště a teplo. V bytě se bude mít jako v pohádce. Stačí mu jen mírná zálivka a propustný substrát.

Sloní noha patří k nenáročným sukulentům

Netypickou bokarneu byste také mohli vyzkoušet. Patří k sukulentům a pochází z Mexika. Bokarnea tlustokmenná čili nolina alias sloní noha se pěstuje jako pokojovka. V přírodě dokáže kmen sloní nohy dosáhnout i průměru tří metrů. To se vám ale doma nepoštěstí. V pokojových podmínkách jí patrně narostou listy, které mohou být delší než kmen. Proto je vhodné umístit ji někam vysoko, aby listy mohly volně spadat. Sloní noha má ráda slunce a propustnou zeminu s příměsí písku. Nedávejte jí misku, aby mohla voda odtékat a zalévejte jen málo.

Nolina čili sloní noha (Beaucarnea recurvata) Zdroj: Shutterstock.com / Vahe 3D

